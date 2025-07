Luisina Blanco en Aconcagua Radio: "El hecho de contabilizar nuevos femicidios es desgarrador"

martes 3 de junio de 2025, Marcha Niunamenos, ni una menos, 10 años, femicidios, violencia de género A raíz del femicidio de Flora Inés Moyano (61), la provincia de Mendoza experimenta una alarmante cifra Foto: Cristian Lozano

El caso de Moyano, generó alarma entre las organizaciones que abogan por los derechos de las mujeres, en este sentido, Blanco manifestó: "Nos sentimos sumamente enojadas porque el sistema judicial no actúa de manera adecuada. Este individuo no debería estar en libertad; estaba condenado por violaciones previas. La justicia no está protegiendo a las mujeres".