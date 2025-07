En seis meses hubo 128 femicidios, según el Observatorio Mumalá

El 18% de los femicidas asesinó a una tercera persona, un 13% se suicidó luego del crimen y un 4% intentó hacerlo El 18% de los femicidas asesinó a una tercera persona, un 13% se suicidó luego del crimen y un 4% intentó hacerlo

Asimismo, añadió: “El 13% de los femicidas usó algún mecanismo para deshacerse del cuerpo, un 11% de esos crímenes se produjo en la vía pública, lo que también reflejas un número muy alto. Y el 71% del total de femicidios se produjo en la vivienda de la víctima o en la casa que ambos compartían”.

Alertas, silencio y tragedias

Aguirre planteó que vienen “alertando cosas desde el inicio de la gestión de Javier Milei: una es la baja abrupta de denuncias previas de las víctimas, que es un indicador de varias cuestiones pero lejos se está de pensar erróneamente que la violencia de género bajó”.

La abogada indicó que en la actualidad “sólo un 13% de las víctimas de femicidios habían denunciado a su agresor, cuando antes del mandato de Milei la cifra estaba entre el 18 y el 22%”.

La integrante de Mumalá atribuyó estas cuestiones de la falta de denuncias a que durante este gobierno “los accesos se cerraron, las víctimas no están acompañadas de políticas públicas integrales y otras cuestiones”.

Aguirre planteó que para poder bajar la cantidad de femicidios es importante implementar los dispositivos duales, los cuales son tobilleras que usa la víctima y el victimario, por lo que cuando alguna se quiere acercar suena una especie de alarma en la Policía.

martes 3 de junio de 2025, Marcha Niunamenos, ni una menos, 10 años, femicidios, violencia de género Según Mumalá, el botón antipánico es insuficiente. Foto: Cristian Lozano

“Los dispositivos duales funcionan perfectamente. Los usaron en muchos países como España, donde bajaron de manera abrupta la tasa de femicidios. No sirven las restricciones perimetrales ni el botón antipánico. Hoy el botón antipánico lo activo cuando veo a mi agresor y él ya me vio también. No lo puedo activar antes y ya es tarde”, precisó.

Y agregó: “Venimos reclamando en proyectos que presentamos y que perdieron estado parlamentario, en el marco de la emergencia del Ni Una Menos, la incorporación de estos dispositivos duales. Son más caros, pero está científicamente comprobado que bajan los delitos de femicidios. La alarma le suena a la víctima, al victimario y a la Policía cuando se van acercando”.

En Argentina no lo tenemos porque nadie quiere destinar recursos a las políticas de géneros y menos este Gobierno. En algunas localidades, el municipio del lugar puso tobilleras duales. La solución está, hay que invertir y llevarlo a cabo En Argentina no lo tenemos porque nadie quiere destinar recursos a las políticas de géneros y menos este Gobierno. En algunas localidades, el municipio del lugar puso tobilleras duales. La solución está, hay que invertir y llevarlo a cabo

Por último, calificó como “crítica” la situación que viven las víctimas de violencia de género, porque “no hay un abordaje sobre la problemática, están desmantelados los lugares a los que podían ir las mujeres por asesoramiento y contención".

“Tuvimos un retroceso enorme con esto, a tal punto que estamos volviendo a la época en la que se iban a denunciar estos hechos y no te tomaban la denuncia usando diferentes excusas”, concluyó.