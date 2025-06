Ola polar: cómo sacar la escarcha del parabrisas del auto

Una vez activada la calefacción, es momento de actuar con cuidado. Raspar la escarcha solo se recomienda con una rasqueta plástica, que podés comprar en casas de repuestos. En caso de no tener una, podés improvisar con una tarjeta plástica que no uses más. Nunca uses objetos metálicos, ni eches agua caliente directamente sobre el vidrio: esto puede quebrarlo por el contraste térmico.