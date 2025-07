San Rafael sin gas por la paralización de la obra pública dispuesta por el Gobierno Nacional

Desde las 18 de este lunes, comenzaron cortes en el suministro de gas en distintos puntos de la ciudad de San Rafael , aunque algunos inicialmente fueron de pocos minutos. Sin embargo, avanzada la noche, se prolongaron no sólo la duración de la ausencia de gas natural en los domicilios, sino también el territorio que abarca el corte .

“Mejor no bañar a los niños, total mañana no hay clases”; “la chata de leña cuesta 70 lucas, no la puedo pagar”; “qué lindo juicio te voy a hacer, Estado ausente”, son algunas de las descargas emocionales que surgen a estas horas en las redes sociales.