Recorré un camino único en Mendoza, rodeado de naturaleza y paisajes que te sorprenderán

En el departamento de Junín se encuentra el Carril Isidoro Busquets , un camino que destaca no solo por su belleza paisajística única, sino también como una parada imperdible para todas aquellas personas que hacen turismo en la provincia de Mendoza .

Parte del Carril Isidoro Busquets se encuentra en el departamento de Junín, a tan solo 47 km de la Ciudad de Mendoza , lo que equivale a unos 45 minutos en auto, convirtiéndolo en una opción accesible y perfecta para una escapada.

Según datos oficiales, en 1960 la Legislatura de Mendoza sancionó la ley Nº 2601 , otorgándole al camino el nombre de Intendente Isidoro Busquets , en reconocimiento a su relevancia como vía que une Junín con el departamento de San Martín.

Este pintoresco carril se distingue por su arboleda frondosa , ideal para quienes disfrutan de la naturaleza y desean observar con detalle la vegetación local. A medida que se avanza hacia el centro de Junín, el recorrido regala impactantes vistas de la montaña mendocina , ofreciendo postales maravillosas.

Carril Isidoro Busquets, Junín (2) Carril Isidoro Busquets: un atractivo imperdible Gentileza

Además, el carril es un espacio muy concurrido por locales y visitantes, quienes lo utilizan a diario para caminar, correr o recorrerlo en bicicleta, convirtiéndolo en un punto de encuentro para quienes buscan combinar ejercicio, recreación y contacto con la naturaleza.

