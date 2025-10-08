8 de octubre de 2025
{}
Recorré un camino único en Mendoza, rodeado de naturaleza y paisajes que te sorprenderán

Descubrí un camino en la provincia de Mendoza que combina paisajes únicos y naturaleza, ideal para quienes buscan una experiencia turística imperdible.

Por Juan Pablo Strappazzon

En el departamento de Junín se encuentra el Carril Isidoro Busquets, un camino que destaca no solo por su belleza paisajística única, sino también como una parada imperdible para todas aquellas personas que hacen turismo en la provincia de Mendoza.

Carril Isidoro Busquets, Junín
Carril Isidoro Busquets: un camino fascinante en la provincia de Mendoza

Parte del Carril Isidoro Busquets se encuentra en el departamento de Junín, a tan solo 47 km de la Ciudad de Mendoza, lo que equivale a unos 45 minutos en auto, convirtiéndolo en una opción accesible y perfecta para una escapada.

Según datos oficiales, en 1960 la Legislatura de Mendoza sancionó la ley Nº 2601, otorgándole al camino el nombre de Intendente Isidoro Busquets, en reconocimiento a su relevancia como vía que une Junín con el departamento de San Martín.

Cómo llegar al Carril Isidoro Busquets

Embed

Este pintoresco carril se distingue por su arboleda frondosa, ideal para quienes disfrutan de la naturaleza y desean observar con detalle la vegetación local. A medida que se avanza hacia el centro de Junín, el recorrido regala impactantes vistas de la montaña mendocina, ofreciendo postales maravillosas.

Carril Isidoro Busquets, Junín (2)
Carril Isidoro Busquets: un atractivo imperdible

Además, el carril es un espacio muy concurrido por locales y visitantes, quienes lo utilizan a diario para caminar, correr o recorrerlo en bicicleta, convirtiéndolo en un punto de encuentro para quienes buscan combinar ejercicio, recreación y contacto con la naturaleza.

Por Natalia Mantineo
