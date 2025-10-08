Recorré un camino único en Mendoza, rodeado de naturaleza y paisajes que te sorprenderán

En el departamento de Junín se encuentra el Carril Isidoro Busquets, un camino que destaca no solo por su belleza paisajística única, sino también como una parada imperdible para todas aquellas personas que hacen turismo en la provincia de Mendoza.
Descubrí un camino en la provincia de Mendoza que combina paisajes únicos y naturaleza, ideal para quienes buscan una experiencia turística imperdible.
En el departamento de Junín se encuentra el Carril Isidoro Busquets, un camino que destaca no solo por su belleza paisajística única, sino también como una parada imperdible para todas aquellas personas que hacen turismo en la provincia de Mendoza.
Parte del Carril Isidoro Busquets se encuentra en el departamento de Junín, a tan solo 47 km de la Ciudad de Mendoza, lo que equivale a unos 45 minutos en auto, convirtiéndolo en una opción accesible y perfecta para una escapada.
Según datos oficiales, en 1960 la Legislatura de Mendoza sancionó la ley Nº 2601, otorgándole al camino el nombre de Intendente Isidoro Busquets, en reconocimiento a su relevancia como vía que une Junín con el departamento de San Martín.
Este pintoresco carril se distingue por su arboleda frondosa, ideal para quienes disfrutan de la naturaleza y desean observar con detalle la vegetación local. A medida que se avanza hacia el centro de Junín, el recorrido regala impactantes vistas de la montaña mendocina, ofreciendo postales maravillosas.
Además, el carril es un espacio muy concurrido por locales y visitantes, quienes lo utilizan a diario para caminar, correr o recorrerlo en bicicleta, convirtiéndolo en un punto de encuentro para quienes buscan combinar ejercicio, recreación y contacto con la naturaleza.
¿Querés descubrir los rincones más fascinantes de nuestra provincia? Hacé clic aquí y dejate sorprender por todo lo que esta provincia tiene para ofrecerte.