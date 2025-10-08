Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este miércoles 8 de octubre en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza anticipa que la jornada de este miércoles 8 de octubre tendrá ascenso de temperatura, el cielo estará completamente despejado. La circulación del viento será muy leve del norte desde las 10 hasta las 23 en toda la provincia, especialmente en la franja Este.
Se estima que la temperatura máxima en el llano llegue a los 27 grados y la mínima a los 11 grados.
turismo en mendoza, parque general san martin, clima, tiempo, pronostico, verano, calor.jpg
El pronóstico del tiempo anticipa una jornada completamente despejada.
Foto: Yemel Fil
El pronóstico del tiempo extendido en la provincia de Mendoza
El jueves 9 de octubre, el tiempo estará bueno con ascenso de la temperatura. Los vientos serán moderados del noreste. En cordillera estará un poco nuboso. La temperatura máxima llegaría a los 31 grados y la mínima a los 12 grados.