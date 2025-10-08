Elecciones 2025 en San Carlos: estas son las boletas que te encontrarás para votar

El 26 de octubre en la provincia de Mendoza se llevarán a cabo las elecciones 2025 , en las que se elegirán 5 diputados nacionales, 24 diputados y 19 senadores provinciales, repartidos entre los cuatro distritos electorales. Además, se elegirá la mitad de los concejales en 12 departamentos. En esta nota te contamos qué se vota en San Carlos .

El intendente de San Carlos, Alejandro Morillas , decidió que se vote la categoría departamental junto a las elecciones nacionales y provinciales ; es decir que se votarán todos los cargos legislativos en la misma fecha.

En el caso de San Carlos, se elegirán 5 de los 10 concejales , mientras que el resto se renovará en 2027. Así se establece de acuerdo a la Constitución Provincial y a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1079.

Además, San Carlos integra junto a Godoy Cruz, Tunuyán, Tupungato y Luján de Cuyo el Tercer Distrito Electoral , donde se elegirán 4 senadores y 5 diputados provinciales.

Boleta provincial

boleta san carlos

Quiénes son los candidatos a concejales en San Carlos (por orden de aparición en la boleta)

Fuerza Justicialista Mendoza: Adrián Nahin, Andrea Paola Canale, Stella Maris Guiñazú, Jorge Emiliano Galdame, Carolina Belén Funes .

. Frente Verde: Carla Farias, "Juani" Bastías, Lorena Boriero, Rodrigo Oscar Videla, Liliana Berón .

. Protectora Fuerza Política: Verónica Diez, Pablo Martínez, Maira Janet Artuso, Laureano Villarruel, Mónica Esther Prados .

. Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U): no presenta candidatos en esta categoría.

Frente Libertario Demócrata: Martín Boris, Silvia Rivas, Marcela Guerrero, Jorge Riveros, Omar Bernaldez .

. Provincias Unidas-Defendamos Mendoza: Marcelo Romano, A lejandra Villafañe, Jeremías Iván González, Andrea Arriagada, Milagros Videla.

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Sebastián Garro, Agustina Testa, María Soledad Villegas, Carlos Narváez, Mario Ocampo .

. Partido de los Jubilados: Daniel Rizzanti, Claudia Morchio, José Godoy, Gloria Carmona, Mabe Moronta .

. Nuevos Rumbos: Daniel Biscontin, Ayelén Pettina, Lucas Navarro, Luna Alicia Coronel, Mariana Perazzolli.

Candidatos en la Tercera Sección Electoral

Senadores Provinciales

Frente Fuerza Justicialista: Omar Parisi, Alejandra Pantas, Cecilia Echenique, Manuel Vilte Herrera.

Frente Verde: Ernesto Mancinelli, María Lucero, Daniela Infante, Héctor Campos.

Protectora: Pablo Livio Cazabán, Luciana Arenas, Hernán Pablo Vega, Valeria Luján Toledo.

Frente de Izquierda - Unidad: Rafael Sosa, Marina Quiroga, Erica Alejandra Ponce, Hugo Daniel Ávila .

. Frente Libertario Demócrata: Cristian Cuattrocchi, Maira Velázquez, Mauricio Morales, Yésica Laura Sánchez.

Provincias Unidas: Vanesa Paola Riera, Claudio Luis Laciar, Roxana Plendoux, Jorge Gustavo Valdez.

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Martín Kerchner, Macarena D'Ambrogio, Silvia Cornejo, Alan Lecea.

Partido de los Jubilados: Bruno Oropel, Romina Venega, Juan Carlos Maldonado, Verónica Giaquinta.

Diputados Provinciales

Frente Fuerza Justicialista: Julio Villafañe, Dana Encinas, Lucila Castro, Ulises Llanes Vignale, Lisandro Vergara.

Frente Verde: Florencia Galvani, Emir Laurel, Raúl González, Norma Lucero, Juani Cavalli.

Protectora: Alberto Ricardo Pont, Nancy Susana Peralta, Fabián Oscar Postizzi, Romina González, Marcelo Oscar Nievas.

Frente de Izquierda - Unidad: Cecilia Soria, Ramiro Gorigoitia, Tania Sabrina Naranjo, Benjamín Maldonado, Gustavo Aguilar.

Frente Libertario Demócrata: Hugo Gottardini, Cristina Pizzurno, Edgardo Vitalli, Florencia Moya Segura, Marcelo Brescia.

Provincias Unidas: Laura Balsells Miró, Osvaldo Andrés Valdez, Federico Niemetz, Ludmila Franco, Liliana Noemí Cortez.

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: " Meli" Martínez Malanca, Federico Palazzo, Leonardo Mastrangelo, María Fernanda Kaufman, Marcela Granizo.

Partido de los Jubilados: Daniel Sieli, Mónica Elorza, Diego Peralta, Roxana Robledo, Héctor Fredes.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de San Carlos

El concejo sancarlino tiene 10 bancas: 3 de Encuentro por San Carlos, 2 de la UCR, 2 de Nuevos Rumbos, 1 del PJ, 1 del Partido Verde Independiente y 1 del Partido Verde.

De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 1 banca de la UCR (Agustina Testa), 1 del PJ (Verónica Diez), 1 de Nuevos Rumbos (Cecilia Coronel), 1 del Partido Verde (Leonor Bianchetti) y 1 de Encuentro por San Carlos (Ariel Méndez).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Daniela Sancho (Encuentro por San Carlos), Janet Salinas (Encuentro por San Carlos), Ariel Granados (Partido Verde Independiente), Juan Gallerani (UCR) y Diego García (Nuevos Rumbos).

Boleta nacional

Además de la boleta provincial, en la Ciudad de Mendoza, el elector se encontrará con la boleta nacional.

boleta única provincia de Mendoza, elecciones 2025, diputado nacional, para portada

Frente Fuerza Justicialista

Emir Félix

Marisa Uceda

Matías Stevanato

Flor Destéfanis

Fernando Ubieta

Frente Verde

Diputados Nacionales

Mario Vadillo

Belén Bobba

Dugar Chappel

Oriana Torres

Maximiliano Muñoz

Protectora Fuerza Política

Carolina Jacky

Sebastián Zelada

María Inés Rojas

Mateo Matas

Laura Urzi

Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad

Micaela Blanco Minoli

Nicolás Fernández

Marta Bernabeu

Nicolás Cortez

Julieta Uceda

Movimiento al Socialismo

Susana Barros

Fernando Flores

Pamela Miranda

Nahuel Díaz

Lis López

Frente Libertario Demócrata

Gabriel Sottile

Mariel Maestri

Gastón Pescarmona

Ángeles Bermejo

Federico Raffetto

Alianza Defendamos Mendoza - Provincias Unidas

Jorge Difonso

Flavia Manoni

Jorge Palero

Gisella Talquenca

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza