8 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
En detalle

Elecciones 2025 en San Carlos: estas son las boletas que te encontrarás para votar

En San Carlos habrá dos boletas, una para la categoría de diputados nacionales y otra para legisladores provinciales y concejales.

elecciones san carlos
Foto: IA/ Sitio Andino
 Por Florencia Martinez del Rio

El 26 de octubre en la provincia de Mendoza se llevarán a cabo las elecciones 2025, en las que se elegirán 5 diputados nacionales, 24 diputados y 19 senadores provinciales, repartidos entre los cuatro distritos electorales. Además, se elegirá la mitad de los concejales en 12 departamentos. En esta nota te contamos qué se vota en San Carlos.

El intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, decidió que se vote la categoría departamental junto a las elecciones nacionales y provinciales; es decir que se votarán todos los cargos legislativos en la misma fecha.

Lee además
Productores combaten las heladas en Valle de Uco con quemas. video
Dónde y cómo reclamar

Otra vez, el Valle de Uco fue azotado por las heladas y temperaturas bajo cero
San Carlos: colocaba membrana, cayó desde seis metros y murió
En una obra de construcción

San Carlos: colocaba membrana, cayó desde seis metros y murió

En el caso de San Carlos, se elegirán 5 de los 10 concejales, mientras que el resto se renovará en 2027. Así se establece de acuerdo a la Constitución Provincial y a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1079.

Boleta provincial

boleta san carlos

Quiénes son los candidatos a concejales en San Carlos (por orden de aparición en la boleta)

  • Fuerza Justicialista Mendoza: Adrián Nahin, Andrea Paola Canale, Stella Maris Guiñazú, Jorge Emiliano Galdame, Carolina Belén Funes.
  • Frente Verde: Carla Farias, "Juani" Bastías, Lorena Boriero, Rodrigo Oscar Videla, Liliana Berón.
  • Protectora Fuerza Política: Verónica Diez, Pablo Martínez, Maira Janet Artuso, Laureano Villarruel, Mónica Esther Prados.
  • Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U): no presenta candidatos en esta categoría.
  • Frente Libertario Demócrata: Martín Boris, Silvia Rivas, Marcela Guerrero, Jorge Riveros, Omar Bernaldez.
  • Provincias Unidas-Defendamos Mendoza: Marcelo Romano, Alejandra Villafañe, Jeremías Iván González, Andrea Arriagada, Milagros Videla.
  • Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Sebastián Garro, Agustina Testa, María Soledad Villegas, Carlos Narváez, Mario Ocampo.
  • Partido de los Jubilados: Daniel Rizzanti, Claudia Morchio, José Godoy, Gloria Carmona, Mabe Moronta.
  • Nuevos Rumbos: Daniel Biscontin, Ayelén Pettina, Lucas Navarro, Luna Alicia Coronel, Mariana Perazzolli.

Candidatos en la Tercera Sección Electoral

Senadores Provinciales

  • Frente Fuerza Justicialista: Omar Parisi, Alejandra Pantas, Cecilia Echenique, Manuel Vilte Herrera.
  • Frente Verde: Ernesto Mancinelli, María Lucero, Daniela Infante, Héctor Campos.
  • Protectora: Pablo Livio Cazabán, Luciana Arenas, Hernán Pablo Vega, Valeria Luján Toledo.
  • Frente de Izquierda - Unidad: Rafael Sosa, Marina Quiroga, Erica Alejandra Ponce, Hugo Daniel Ávila.
  • Frente Libertario Demócrata: Cristian Cuattrocchi, Maira Velázquez, Mauricio Morales, Yésica Laura Sánchez.
  • Provincias Unidas: Vanesa Paola Riera, Claudio Luis Laciar, Roxana Plendoux, Jorge Gustavo Valdez.
  • Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Martín Kerchner, Macarena D'Ambrogio, Silvia Cornejo, Alan Lecea.
  • Partido de los Jubilados: Bruno Oropel, Romina Venega, Juan Carlos Maldonado, Verónica Giaquinta.

Diputados Provinciales

  • Frente Fuerza Justicialista: Julio Villafañe, Dana Encinas, Lucila Castro, Ulises Llanes Vignale, Lisandro Vergara.
  • Frente Verde: Florencia Galvani, Emir Laurel, Raúl González, Norma Lucero, Juani Cavalli.
  • Protectora: Alberto Ricardo Pont, Nancy Susana Peralta, Fabián Oscar Postizzi, Romina González, Marcelo Oscar Nievas.
  • Frente de Izquierda - Unidad: Cecilia Soria, Ramiro Gorigoitia, Tania Sabrina Naranjo, Benjamín Maldonado, Gustavo Aguilar.
  • Frente Libertario Demócrata: Hugo Gottardini, Cristina Pizzurno, Edgardo Vitalli, Florencia Moya Segura, Marcelo Brescia.
  • Provincias Unidas: Laura Balsells Miró, Osvaldo Andrés Valdez, Federico Niemetz, Ludmila Franco, Liliana Noemí Cortez.
  • Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: "Meli" Martínez Malanca, Federico Palazzo, Leonardo Mastrangelo, María Fernanda Kaufman, Marcela Granizo.
  • Partido de los Jubilados: Daniel Sieli, Mónica Elorza, Diego Peralta, Roxana Robledo, Héctor Fredes.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de San Carlos

El concejo sancarlino tiene 10 bancas: 3 de Encuentro por San Carlos, 2 de la UCR, 2 de Nuevos Rumbos, 1 del PJ, 1 del Partido Verde Independiente y 1 del Partido Verde.

De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 1 banca de la UCR (Agustina Testa), 1 del PJ (Verónica Diez), 1 de Nuevos Rumbos (Cecilia Coronel), 1 del Partido Verde (Leonor Bianchetti) y 1 de Encuentro por San Carlos (Ariel Méndez).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Daniela Sancho (Encuentro por San Carlos), Janet Salinas (Encuentro por San Carlos), Ariel Granados (Partido Verde Independiente), Juan Gallerani (UCR) y Diego García (Nuevos Rumbos).

Boleta nacional

Además de la boleta provincial, en la Ciudad de Mendoza, el elector se encontrará con la boleta nacional.

boleta única provincia de Mendoza, elecciones 2025, diputado nacional, para portada

Frente Fuerza Justicialista

  • Emir Félix
  • Marisa Uceda
  • Matías Stevanato
  • Flor Destéfanis
  • Fernando Ubieta

Frente Verde

  • Diputados Nacionales
  • Mario Vadillo
  • Belén Bobba
  • Dugar Chappel
  • Oriana Torres
  • Maximiliano Muñoz

Protectora Fuerza Política

  • Carolina Jacky
  • Sebastián Zelada
  • María Inés Rojas
  • Mateo Matas
  • Laura Urzi

Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad

  • Micaela Blanco Minoli
  • Nicolás Fernández
  • Marta Bernabeu
  • Nicolás Cortez
  • Julieta Uceda

Movimiento al Socialismo

  • Susana Barros
  • Fernando Flores
  • Pamela Miranda
  • Nahuel Díaz
  • Lis López

Frente Libertario Demócrata

  • Gabriel Sottile
  • Mariel Maestri
  • Gastón Pescarmona
  • Ángeles Bermejo
  • Federico Raffetto

Alianza Defendamos Mendoza - Provincias Unidas

  • Jorge Difonso
  • Flavia Manoni
  • Jorge Palero
  • Gisella Talquenca

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

  • Luis Alfonso Petri
  • Pamela Fernanda Verasay
  • Álvaro Martínez
  • María Julieta Metral Asensio
  • Mauricio Oscar Pinti Clop
Temas
Seguí leyendo

San Carlos celebró los 253 años de la fundación de su Villa Cabecera con un emotivo acto

San Carlos incorporará drones y 6 nuevos patrulleros en el marco del plan de seguridad provincial

Granizo en San Carlos: daños graves en cultivos y críticas al seguro provincial

Feria del Libro: qué departamentos tendrán actividades este martes 30 de septiembre

Feria del Libro: qué departamentos tendrán actividades este lunes 29 de septiembre

Elecciones 2025: el gobierno asegura que hay fondos para reimprimir las boletas de Provincia de Buenos Aires

El Congreso limita el uso de DNU y Milei lo padece: cómo votaron los diputados mendocinos

Emir Félix: "Dos años más de este modelo y no queda nada en Mendoza"

LO QUE SE LEE AHORA
Alfredo Cornejo sobre la visita de Milei: Es su ambiente para hablar del programa económico y los desafíos video
Fuerzas Vivas

Cornejo sobre la visita de Milei: "Es su ambiente para hablar del programa económico y los desafíos"

Las Más Leídas

García tenía múltiples antecedentes por robo, pero para la justicia el policía cometió un homicidio típico. 
no hubo legítima defensa

Imputaron por homicidio e irá a la cárcel el policía que mató a un supuesto ladrón

Corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas que se verán afectadas.
Obras de mantenimiento

Corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas que se verán afectadas

El accidente vial ocurrió en Roca y Hernández de Las Heras. 
un auto terminó en la vereda

Grave accidente vial en Las Heras: una mujer herida

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3311 del miércoles 8 de octubre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3311 del miércoles 8 de octubre

La Policía Federal y la Jefatura de Lucha contra el Narcotráfico realizaron un operativo en distintos operativos de Mendoza
Operativo federal

Desbarataron una red vinculada al narcotráfico en Mendoza: 3 detenidos y 9 allanamientos

Te Puede Interesar

La cámara baja aprobó y giró al Senado otro proyecto incómodo para el oficialismo video
Cámara Baja

El Congreso limita el uso de DNU y Milei lo padece: cómo votaron los diputados mendocinos

Por Facundo La Rosa
Boca confirmó la internación domiciliaria de Miguel Ángel Russo y pidió respeto por su salud.  
Tristeza absoluta

A los 69 años murió el entrenador de Boca Juniors e ícono del fútbol argentino Miguel Ángel Russo

Por Sitio Andino Deportes
El hombre de 62 años, que residía allí, logró escapar pero resultó con quemaduras
Investigación

Un incendio destruyó una casa en Guaymallén y los investigadores hallaron un elemento inesperado

Por Carla Canizzaro