Elecciones 2025 en San Carlos: estas son las boletas que te encontrarás para votar

El 26 de octubre en la provincia de Mendoza se llevarán a cabo las elecciones 2025, en las que se elegirán 5 diputados nacionales, 24 diputados y 19 senadores provinciales, repartidos entre los cuatro distritos electorales. Además, se elegirá la mitad de los concejales en 12 departamentos. En esta nota te contamos qué se vota en San Carlos.
El intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, decidió que se vote la categoría departamental junto a las elecciones nacionales y provinciales; es decir que se votarán todos los cargos legislativos en la misma fecha.
En el caso de San Carlos, se elegirán 5 de los 10 concejales, mientras que el resto se renovará en 2027. Así se establece de acuerdo a la Constitución Provincial y a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1079.
Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: "Meli" Martínez Malanca, Federico Palazzo, Leonardo Mastrangelo, María Fernanda Kaufman, Marcela Granizo.
Partido de los Jubilados: Daniel Sieli, Mónica Elorza, Diego Peralta, Roxana Robledo, Héctor Fredes.
Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de San Carlos
El concejo sancarlino tiene 10 bancas: 3 de Encuentro por San Carlos, 2 de la UCR, 2 de Nuevos Rumbos, 1 del PJ, 1 del Partido Verde Independiente y 1 del Partido Verde.
De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 1 banca de la UCR (Agustina Testa), 1 del PJ (Verónica Diez), 1 de Nuevos Rumbos (Cecilia Coronel), 1 del Partido Verde (Leonor Bianchetti) y 1 de Encuentro por San Carlos (Ariel Méndez).
Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Daniela Sancho (Encuentro por San Carlos), Janet Salinas (Encuentro por San Carlos), Ariel Granados (Partido Verde Independiente), Juan Gallerani (UCR) y Diego García (Nuevos Rumbos).
Boleta nacional
Además de la boleta provincial, en la Ciudad de Mendoza, el elector se encontrará con la boleta nacional.
boleta única provincia de Mendoza, elecciones 2025, diputado nacional, para portada
Frente Fuerza Justicialista
Emir Félix
Marisa Uceda
Matías Stevanato
Flor Destéfanis
Fernando Ubieta
Frente Verde
Diputados Nacionales
Mario Vadillo
Belén Bobba
Dugar Chappel
Oriana Torres
Maximiliano Muñoz
Protectora Fuerza Política
Carolina Jacky
Sebastián Zelada
María Inés Rojas
Mateo Matas
Laura Urzi
Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad