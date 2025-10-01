Granizo en San Carlos: daños graves en cultivos y críticas al seguro provincial

Consecuencias del granizo en San Carlos.

El granizo provocó daños importantes en San Carlos, afectando distintos tipos de cultivos. La intensidad y la ubicación de la tormenta generaron un daño heterogéneo. Algunas zonas vitivinícolas, por ejemplo, resultaron menos afectadas al contar con telas anti granizo.

El daño causado por el granizo impacta directamente en la economía de los productores. En definitiva, San Carlos enfrenta desafíos en un contexto transición estacional y la vulnerabilidad de sus pequeños productores ante fenómenos climáticos extremos dan cuenta de la necesidad de mayor coordinación entre sector público y privado.

Leiva contó a Noticiero Andino: "Todo aquel que no tiene malla antigranizo sufrió un daño enorme con la tormenta, arrancó casi alrededor de mil hectáreas, hay un seguro agrícola, pero no es suficiente para recuperarse tras los daños, porque en fruta y viñas se debe calcular que habrá que esperar dos años para que produzca"

El granizo y los efectos dañinos provocados en el San Carlos Embed - Granizo en San Carlos: daños en casi mil hectáreas y reclamo por un Seguro Agrícola más fuerte