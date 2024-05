"Tierra de nadie": el relato de vecinos donde mataron al ladrón en Las Heras

Margarita, una de las vecinas que se animó a dar declaraciones a la prensa, afirmó que hace años que “no cambia nada” y fue durísima con las autoridades. “ El intendente no hace nada, ni el gobernador, nadie. Hace 12 años que vivo en una villa y nunca hacen nada”, explicó la mujer.

UNA POLICÍA MATÓ A UN SUPUESTO LADRÓN EN LAS HERAS

“La inseguridad está en todos lados. Usted y todos saben que si le tiene que tocar, le va a tocar. En la noche o en el día. Es como en todos lados. No hay seguridad, seamos realistas. Si no pasa esto, no hay ni un policía”, sostuvo Margarita.