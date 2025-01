San Rafael: Omar Félix pidió declarar el desastre climático en las zonas afectadas por la tormenta

De acuerdo a los primeros relevamientos, se registraron al menos 12 voladuras de techo, cedieron galpones, entre ellos el de Transportes Anita, reconocida empresa realpadrina, y hubo severos daños estructurales por caída de forestales sobre inmuebles. Se estima que cayeron unos 80 árboles, lo que da cuenta de la fuerza inusitada del fenómeno climático.

En Real del Padre aún no se reestablece el servicio eléctrico, ya que el viento derribó varios postes de alta tensión, cortando el suministro en toda esa región. "Estamos trabajando a contrarreloj en conjunto con la cooperativa. El panorama es desolador", graficó el delegado distrital, Ramón Pérez.

Félix instruyó a todas las áreas municipales a trabajar de cara a la recuperación del orden en Real del Padre y a atender las diferentes necesidades de los vecinos.

Uno de los galpones de la conocida empresa de transportes “Anita” sufrió la voladura completa de su techo. Afortunadamente pese a la magnitud la inclemencia no se registraron heridos. Julian Cazorla, propietario de la firma, relató lo sucedido:

