24 de octubre de 2025
San Rafael celebra su día: todo sobre el origen de la fecha, 24 de octubre

Cada 24 de octubre se celebra el Día del Departamento de San Rafael en honor a su patrono. Descubrí la historia completa en la nota.

 Por Luis Calizaya

Cada 24 de octubre, San Rafael celebra su día en honor a la ciudad principal y a San Rafael Arcángel. Aunque la fundación oficial del departamento corresponde al 2 de abril, la conmemoración de esta fecha se enmarca en una de las festividades más importantes para el segundo departamento provincial, que se destaca por su rica historia y su sostenido crecimiento económico.

24 de octubre: por qué se celebra el Día del Departamento de San Rafael

Los orígenes de San Rafael se remontan a las primeras expediciones españolas del siglo XVI. Si bien algunos historiadores mencionan a Francisco de Villagra como el primer europeo en llegar a la zona en 1551, los registros más concretos datan de 1594, cuando el capitán Antonio de Cambrares intentó someter a los pueblos originarios del valle del Diamante.

Tras varios intentos fallidos de conquista, el 2 de abril de 1805 el capitán Miguel Teles y Meneses, por orden del virrey Rafael de Sobremonte, fundó el Fuerte San Rafael del Diamante, dando origen a la actual Villa 25 de Mayo, primer núcleo poblacional del departamento.

San Rafael Arcangel (1)
San Rafael Arcangel, el patrono histórico del departamento sureño.

San Rafael Arcangel, el patrono histórico del departamento sureño.

Durante la segunda mitad del siglo XIX, figuras como Julio Balloffet y Rodolfo Iselín impulsaron la colonización del sur mendocino con la creación de la Colonia Francesa, antecesora de la actual ciudad de San Rafael. La inmigración italiana también jugó un papel clave en el desarrollo y crecimiento de la región.

En 1903, la Legislatura Provincial trasladó la cabecera departamental desde la Villa Vieja a la Colonia Francesa, que pasó a llamarse Nueva Villa de San Rafael. Ese mismo año llegó el ferrocarril, consolidando su crecimiento. Finalmente, el 4 de octubre de 1922, San Rafael fue declarada oficialmente ciudad.

La celebración del 24 de octubre tiene también un fuerte sentido religioso, ya que honra al Arcángel San Rafael, conocido como el ángel de la medicina y protector tradicional de la ciudad de Córdoba (España) desde el siglo XVI, cuando se lo invocó durante una epidemia de peste. Aunque la Iglesia Católica celebra a los arcángeles el 29 de septiembre, San Rafael -al igual que otras ciudades del mundo, incluida la mendocina- mantiene su festividad local cada 24 de octubre.

Cómo funcionarán los servicios públicos en San Rafael

Con motivo del Día del Patrono Departamental, San Rafael Arcángel, este viernes 24 de octubre habrá asueto administrativo en el municipio, por lo que no se atenderá al público en el palacio comunal ni en sus dependencias.

No obstante, los servicios esenciales, como la limpieza y recolección de residuos, funcionarán con normalidad. Además, el Cementerio Central abrirá de 8 a 20, la Dirección de Turismo atenderá de 8.30 a 20.30, y la Feria Franca estará disponible de 8 a 13 en Aristóbulo del Valle y España.

Tanto el Parque de los Niños como el Parque Municipal de Valle Grande permanecerán abiertos. Las áreas operativas del municipio, como Defensa Civil, Desarrollo Social, Espacios Verdes y Electrotecnia, entre otras, mantendrán guardias activas ante cualquier contingencia.

Fuente: DGE.

