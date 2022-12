Positivo, negativo y lo que viene: Thomas y su balance del año al frente de la DGE

Los resultados de la última instancia del censo de fluidez lectora y las estadísticas que se generen a partir del análisis y comparación con los anteriores estarán listos a mitad o finales de diciembre pero "vamos viendo los números y vemos una mejora consistente. Nos gustaría mantenernos en esa línea y creo que así será”, apuntó sobre la curva- ahora descendente- de estudiantes en estado crítico.

Entrevista Jose Thomas, DGE.jpg Thomas comenzó su balance del 2022 hablando sobre lo positivo. Foto: Yemel Fil

Lo negativo de la gestión

El titular de la DGE expresó que todas las noches hace una autocrítica con su almohada, antes de dormir, que nunca falta la recapitulación de lo hecho. Ahora, al hablar en voz alta, expresa: “Lamentablemente, creo que por diferentes razones, no pude ir a la velocidad que me hubiese gustado en distintas cuestiones. Yo venía con la convicción de que se podían lograr más consensos de los que finalmente conseguimos”, señaló y se refirió a su frustrado intento de reformar la Ley Provincial de Educación.

Sobre ese proyecto que no prosperó, indicó: “Evidentemente no entendimos o nos equivocamos en la forma de la propuesta o no vimos la mala intención que había enfrente cuando alguien quiere plantear algo innovador. Es esto del gran conservadurismo que tienen los sindicatos que no quieren cambiar nunca nada y cualquier cosa que sea modernización tratan de frustrarlo antes de empezar”, dijo.

“Entonces, veníamos con una idea de que podíamos consensuar en diez puntos y empezar una ley desde ahí. Hoy, creo que podemos ponernos de acuerdo en pocos y elegimos la alfabetización escolar porque es un caso de éxito en Mendoza”, sumó Thomas en referencia al proyecto de ley que ya recibió media sanción en el Senado y podría obtener luz verde en Diputados este miércoles.

Entrevista Jose Thomas, DGE.jpg El titular de la DGE afirmó que todas las noches hace una autocrítica antes de dormir. Foto: Yemel Fil

Lo que viene

En cuanto a los planes inmediatos, Thomas reveló que ya se encuentra trabajando con todos los supervisores/as y directivos/as en un segundo punto de consenso: “Ya estamos pensando en un documento que sea la base de una ley para una nueva secundaria que tenga contemple cómo hacer para acompañar trayectorias de alumnos y alumnas con realidades y contextos distintos y con esa necesidad de ajustar la escuela a la realidad de esos jóvenes, sobre todo, en la última etapa, cuando están a punto de egresar”.

Por otra parte, afirmó que no tiene pensado modificar su equipo de trabajo para el 2023 porque, en líneas generales, está "contento" y conforme. "Claro que todos/as tenemos cosas que ajustar. Creo que uno de nuestros principales obstáculos ha sido la burocracia del Estado, que es tremenda y, por ahí, no hemos logrado torcerla como me hubiera gustado en cuatro años”, aseveró.

Otro proyecto que se viene será la profundización del GEM, enfocando nuevamente en la secundaria. Para ese objetivo, ya está trabajando con diferentes organismos como CIPPEC y el Instituto de Inteligencia Artificial de Universidad de Buenos Aires (UBA). "Es a lo que estamos apuntando pero estudiando, aprendiendo y probando", cerró Thomas.