Por los aumentos de precio, el radical cambio en los regalos de Papá Noel

"Papá Noel trae útiles, mochilas o cartucheras y los Reyes Magos también, que aprovechan las cuotas y los descuentos que hay en este momento. Una cartuchera sale como mínimo $5 mil y una mochila $10 mil o $12 mil", expresó Fernández.

Algunos valores

Lápices de colores : desde $1200

: desde $1200 Lápiz negro : desde $160

: desde $160 Goma de borrar : desde $250 o $300.

: desde $250 o $300. Cuaderno con espirales: entre $5500 y $6500

juguetes, jugueteria, navidad, regalos.jpg Foto: Yemel Fil

A la espera del "boom"

Según el Presidente de la Cámara de Librerías y Jugueterías, el gran movimiento para las compras navideñas se producirá a partir del jueves, momento en el que muchas familias tendrán depositado el aguinaldo.

"Lo más pedido dentro del rubro juguetes son los publicitados. Acá en nuestro país no son muchos, pero a veces los chicos ven publicidades de otros países y los piden. Igualmente, la tecnología ha avanzado mucho sobre el juguete y los negocios tuvieron que incorporarla para suplir la falta de ventas de juguetes", expresó Fernández.

En concreto, Fernández destacó que "este año se ve a la gente un poco más apagada" y,"con respecto a precios, se ha perdido la noción por la devaluación de los últimos días".

"De todas maneras, en juguetería no están aplicados los aumentos que hubo por la devaluación, salvo que haya entrada de mercadería en los últimos días. En lo anterior no hay remarcación de precios porque sabemos cómo está el bolsillo de las familias", agregó. "De todas maneras, en juguetería no están aplicados los aumentos que hubo por la devaluación, salvo que haya entrada de mercadería en los últimos días. En lo anterior no hay remarcación de precios porque sabemos cómo está el bolsillo de las familias", agregó.

