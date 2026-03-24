Mendoza se suma a las marchas por la memoria con una agenda provincial

Este martes 24 de marzo se desarrollarán en todo el país los actos centrales por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, a 50 años del golpe de Estado de 1976 . En un contexto de fuerte tensión política y cuestionamientos oficiales a las políticas de derechos humanos, organizaciones sindicales, sociales y organismos históricos convocan a movilizaciones masivas en las principales plazas.

En la provincia de Mendoza , la conmemoración adquiere una relevancia particular con una agenda que se extiende por toda la provincia, especialmente en la capital y los Espacios para la Memoria. La movilización principal será este martes a las 18 bajo la consigna “50 años: hacer memoria, organizar la rabia”.

Las actividades comenzaron el lunes con una vigilia en el Espacio para la Memoria ex-D2 , donde se realizaron intervenciones artísticas, música en vivo y una colecta solidaria. Este martes, la concentración central será en el Kilómetro 0 de la capital mendocina, desde donde partirán columnas de organismos de derechos humanos, sindicatos y organizaciones sociales hacia la Casa de Gobierno, donde se leerá un documento conjunto.

Además, distintos departamentos como Godoy Cruz, Maipú y San Rafael organizaron actividades propias , que incluyen actos oficiales, señalizaciones de “Baldosas por la Memoria” e intervenciones culturales bajo el lema “Florecerán pañuelos”.

En Buenos Aires marcharán a Plaza de Mayo

En la Ciudad de Buenos Aires, la CGT, las dos CTA, agrupaciones políticas y organismos de derechos humanos confluirán en una marcha hacia la Plaza de Mayo. Bajo consignas como “50 años no son cuento” y “Que digan dónde están”, la convocatoria busca expresar unidad frente al negacionismo y reforzar el reclamo por memoria, verdad y justicia.

A nivel nacional, uno de los datos destacados es la participación orgánica de la CGT, que llamó a “reventar las plazas” para vincular las luchas históricas del movimiento obrero con la defensa de la democracia. También se espera una confluencia entre organismos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y sectores del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, un gesto de unidad poco frecuente en los últimos años.

En paralelo, la campaña “Que digan dónde están” convoca a los asistentes a marchar con fotos de los 30.000 desaparecidos, reforzando el reclamo por el fin de los pactos de silencio.

“A medio siglo del golpe, la memoria no es un patrimonio garantizado, es un campo de batalla que hoy se defiende en la calle”, señalaron referentes de organismos de derechos humanos.