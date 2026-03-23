Realizarán una vigilia este lunes en la provincia Mendoza por el Día de la Memoria

Los organismos de derechos humanos de la provincia de Mendoza convocaron a realizar una vigilia este lunes 23 , como parte de las actividades por el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia que se conmemora cada 24 de marzo , jornada en la que está prevista una movilización.

A 50 años del golpe de estado de 1976 , se organizaron diversos eventos para reflexiar y mantener la memoria activa sobre uno de los momentos más oscuros del país. Antes de la marcha prevista para el martes en Mendoza, se convocó a una vigilia y pañuelazo, como en otras oportunidades.

Ernesto Espeche , docente universitario, investigador, periodista y activista por los derechos humanos, habló con Aconcagua Radio al respecto: "Haremos actividades culturales y una especie de fogón simbólico, en donde iremos contándonos lo que han sido estos cuarenta y pocos años de democracia, estos 50 años de lucha".

Este lunes, de 19 a 23 , los organismos de derechos humanos de la provincia convocaron a participar de una vigilia en el Espacio de Memoria ex-D2 (Av. Belgrano 179), bajo el lema "Memoria y Resistencia", con intervenciones temáticas y artísticas. Además, se realizará un pañuelazo . Desde la organización invitaron a llevar leño para fogón, mantas y alimentos.

"El movimiento de derechos humanos, no nos olvidemos, nace en las entrañas mismas de la dictadura, con las primeras denuncias de los familiares desaparecidos y las madres, que en su momento pedían la aparición con vida. Y desde ahí nace un movimiento que hasta el día de hoy se sostiene con dos generaciones posteriores: los hijos y las hijas de aquella generación, y a su vez nuestros propios hijos, que son los nietos y las nietas de los abuelos desaparecidos", señaló Espeche.

Vigilia 23 de marzo 2026

En cuanto al interés por esta fecha, Espeche destacó que no se percibe una caída, especialmente entre los jóvenes. Por el contrario, las marchas y actividades tienen una fuerte presencia juvenil, indicó. Espacios de memoria como el ex D2 reciben cada año a miles de estudiantes que recorren el lugar y formulan preguntas, lo que evidencia un interés sostenido.

Las actividades en la provincia de Mendoza el 24 de marzo

Los organismos de derechos humanos de la provincia convocaron a marchar el martes 24 de marzo desde calles San Martín y Garibaldi, a partir de las 18, con la participación de familiares de las víctimas, organizaciones gremiales y políticas. "A 50 años del golpe genocida, marchamos porque las búsquedas continúan, porque la verdad y la justicia siguen siendo nuestro objetivo, por la memoria colectiva de nuestros pueblos, por la defensa de los derechos humanos", indicaron.

En tanto, el Gobierno de Mendoza realizará actividades conjuntas con la Universidad Nacional de Cuyo. Está previsto que el jueves 26, a las 10, sea el acto central que se desarrollará en la Biblioteca Central. "Pensada como un espacio de memoria, reflexión y compromiso colectivo, la jornada busca recuperar y resignificar lo sucedido a partir de testimonios de personas directamente afectadas por el terrorismo de Estado, promoviendo una mirada crítica sobre el pasado reciente y su vigencia en el presente", afirmó la UNCUYO.

Desde el Área de Derechos Humanos de la Universidad señalaron que participarán de la marcha del día martes. En tanto, el 25 de marzo habrá actividades de reflexión, en Ciencias Económicas y la proyección de un corto fotográfico en Ciencias Políticas.