Lucha antigranizo: pilotos aseguran que "si el Sur sigue con el sistema, se va a notar la diferencia"

AEMSA fue creada en 2015, cuando Alfredo Cornejo se encontraba en su primer mandato como Gobernador de la Provincia de Mendoza . Sin embargo, a finales de este junio se enteraron -al igual que todos- que no continuaría la lucha antigranizo y -días después- que los 27 trabajadores de la empresa estaban despedidos .

"Inicialmente los pilotos están todos despedidos. Los 27 pilotos fueron notificados por una nota de un estudio jurídico que estaban despedidos a partir del día 27 de junio. Hicimos una presentación en la Subsecretaría de Trabajo y Empleo de la provincia porque el procedimiento de despido no fue de acuerdo a la ley ", explicó Sebastián Okis, uno de los voceros de los pilotos de AEMSA, a Sitio Andino.

"Dicen que ya no se usa en ninguna parte del mundo, pero es mentira porque sabemos que, en Estados Unidos, en Canadá, en Rusia, en distintos países del mundo, inclusive hasta en China, se sigue utilizando el sistema. No solamente no lo abandonan, sino que lo intentan mejorar", continuó.

También puede interesarte leer: Cesa la lucha antigranizo en Mendoza, ¿qué pasa en el resto del mundo?

Lucha antigranizo - 404697 Prensa Gobierno de Mendoza

Okis explicó que están en conocimiento de que "el Gobierno quiere darles los aviones a los municipios de General Alvear y San Rafael para que se hagan cargo del sistema de lucha antigranizo". Sin embargo, consideran que se han realizado declaraciones poco favorables para los pilotos.

"Nosotros no hacemos lo que queremos con la empresa y tampoco hay una sobredotación de pilotos. Son 27 los pilotos porque desde septiembre a mayo se hace una guardia de 24 horas durante todo ese tiempo", dijo el vocero.

Y agregó: "Es una reglamentación que no creamos nosotros, pero se ajusta a los tiempos máximos de servicio y de descanso para una tripulación de vuelos".

En términos generales, los 27 pilotos se encuentran divididos en tres grupos: comandantes, copilotos y pilotos de seguridad. "Los pilotos de seguridad son los que controlan la comunicación y la operación del avión con el operador radar. Cuando detectan alguna incoherencia en las comunicaciones o que algo pasa con el avión, interviene por un tema de seguridad", explicó el piloto.

"Eso viene de una recomendación emitida por la exJunta de Investigaciones Civiles (hoy Junta de Seguridad) después de un accidente en donde se murieron dos personas que estaban haciendo un vuelo de lucha antigranizo en el Oasis Sur", continuó.

Lucha antigranizo: "Oasis Norte vs. Oasis Sur

Según indicaron desde AEMSA, durante los últimos días mantuvieron reuniones con productores, especialmente de la zona Sur, con quienes acordaron que "puntualmente el oasis productivo Sur es el que más afectado se va a ver por el cierre de la lucha antigranizo".

"El oasis Centro Sur es donde se registra la mayor ocurrencia de tormentas severas. Si prospera la idea de que los municipios del Sur se hagan cargo de la lucha antigranizo, va a queda en evidencia la eficiencia del sistema", aseguró Okis.

"Si el Sur sigue con la lucha antigranizo se va a notar la diferencia. Hay una estadística por sector productivo y, si llega a darse esta situación de que el Sur sea solamente el que tenga lucha antigranizo, va a estar a las claras la eficiencia del sistema", remarcó.

Según indicaron, la lucha antigranizo en la provincia "no es solamente con aviones, ni tampoco solamente con mallas. Es justamente un trabajo en común". Esta misma visión es la que sostiene el intendente de San Rafael, Omar Chafi Félix.

También puede interesarte leer: Omar Félix sobre la lucha antigranizo: "Hay falta de conocimiento, cierto desprecio y búsqueda de excusas"

granizo Bowen 8-3-24 El riesgo de abandonar la lucha antigranizo es que el tamaño de la piedra genere daños totales sobre los cultivos.

Para los pilotos, "siempre se trató de tres pilares bien firmes": lucha activa (con aviones y generadores de superficie), lucha pasiva (malla antigranizo) y el seguro agrícola.

"El sistema de lucha antigranizo es un sistema de mitigación. Está comprobado que mitiga un 50%. Eso, más el trabajo con la malla y con el seguro agrícola es lo que realmente le da la protección al productor", aseveraron.

Tras ser despedidos por el gobierno provincial, los pilotos se encuentran a la espera de la reunión entre los intendentes del Sur, así como de una reunión con la Subsecretaría de Trabajo. Mientras eso sucede, están llevando a cabo algunas medidas como: difusión sobre la importancia de la lucha antigranizo con los productores y la sociedad.

"Estamos tratando de que la gente se entere realmente de cómo opera la lucha antigranizo. Desde el gobierno se oculta cómo se usa el sistema, cómo opera y el alcance de la lucha", finalizó el vocero de AEMSA, Sebastián Okis.

También puede interesarte leer: Advierten que los productores no tienen tiempo de protegerse del granizo esta temporada