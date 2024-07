Omar Félix sobre la lucha antigranizo: "Hay falta de conocimiento, cierto desprecio y búsqueda de excusas"

En diálogo con Medios Andinos, Félix sostuvo que se enteró de la situación de una forma intempestiva y con poco diálogo, especialmente al tratarse de un tema sensible, que afecta no solo al sector productivo, sino también a las personas y sus viviendas.

El jefe comunal puntualizó que, frente a estos temas, "el Estado no se puede retirar" y "que todo pase a los intendentes".

"Hace poquito el Gobernador nos decía que un municipio no tenía que estar construyendo un gasoducto, que dónde estaba la capacidad técnica, que los municipios tenían que hacer lo que tenían que hacer y dedicarse a las obras municipales. Usó la frase zapatero a su zapato. Ahora se ve que debemos tener el expertise para manejar aviones", remarcó.

Y agregó: "Los sanrafaelinos hemos tenido que construir con recursos propios y aporte de la nación una pulpera, tenemos que sostener 28 centros de salud a lo largo y a lo ancho, que es responsabilidad provincial. Lo hacemos con fondos municipales".

La lucha antigranizo no es igual que una cruz de sal

Para Omar Félix, resulta fundamental la investigación en la materia, especialmente entendiendo que existe la lucha antigranizo desde el año 1993.

"Los sanrafaelinos hemos observado el nivel de eficiencia de este sistema. Pasamos de casi 40.000 hectáreas dañadas en la provincia a 6.000 en los últimos años, cuando además también está comprobado científicamente que por el cambio climático todos los fenómenos meteorológicos son mucho más extremos", remarcó el intendente.

Decirnos a nosotros que es lo mismo que la cruz de sal en el piso que hacían en el campo, la verdad es una falta de respeto. Decirnos a nosotros que es lo mismo que la cruz de sal en el piso que hacían en el campo, la verdad es una falta de respeto.

Félix aseguró que la decisión de eliminar la lucha antigranizo fue una sorpresa, especialmente al recordar que la empresa Emesa fue creada en 2015, cuando el gobernador Alfredo Cornejo se encontraba en su primer mandato.

"Cuando un productor no cosecha por un fenómeno climático de este tipo, ese productor tiene que entrar en la emergencia. No paga irrigación, no paga impuestos provinciales ni tasas municipales. Se detiene una cadena productiva. Pero también deja de consumir en el comercio, deja de consumir agroquímicos, deja de consumir para producir, ya no arregla el tractor. Cuando el comercio vende menos, paga menos impuestos. O sea, es una cadena y el Estado no se puede abstraer", puntualizó.

El rol del Estado

El intendente de San Rafael remarcó que el Estado está para poner equilibrio, pero la lucha antigranizo termina siendo rentable. "Lo que se invierte en lucha antigranizo vuelve en lo que ganan los productores. No es sólo la producción agropecuaria, es también las casas, los autos, los techos. El impacto es enorme", sostuvo.

"Hay plantaciones, por ejemplo, de duraznos que si son afectadas por mangas de piedra de esa magnitud de la que estamos hablando, no sirven más. Y una planta de durazno necesita algunos años para entrar en producción, cuatro años más o menos.

"Realmente creo que hay una falta de conocimiento, cierto desprecio por aquellos sectores, y una permanente búsqueda de excusas para que el Estado no participe", aseveró Félix.

Por su parte, y en relación a la tendencia del achicamiento del Estado, el jefe comunal remarcó "que la no presencia del Estado, además de dejar librada la economía, no alcanza para poder resolver muchos de los problemas que son del mismo Estado".

"Hay que tener una visión federal, porque si no, con esta tendencia, todos nos vamos a concentrar en el Gran Mendoza. Y así no sirve, así no podemos. La provincia es mucho más que el Gran Mendoza", dijo.

Confirmado: Omar Chafi Félix se reunirá con Molero

En medio de las negociaciones para mantener el sistema de lucha antigranizo para el Sur, el intendente de San Rafael Omar Félix aseguró que el lunes se reunirá con su par de General Alvear, Alejandro Molero.

"Nos vamos a reunir este próximo lunes en la tarde y vamos a escuchar cuál es la propuesta que tiene la provincia, cuáles son las fuentes de financiamiento y qué seguridad jurídica tenemos los municipios para no tener que sacar fondos municipales que tienen un objetivo específico para tener que hacer lo que tiene que hacer la provincia", dijo Félix.

Y continuó: "Si la empresa no es lo adecuado porque tiene altos costos, busquémosle otro formato".

Al finalizar la entrevista con TVA San Rafael, el Intendente sostuvo que deben convivir ambos sistemas.

"Está bien que el Gobierno busque financiar con crédito esta tela antigranizo, pero después hay que pensar quiénes son los sujetos de crédito para acceder. Muchas personas quizás no puedan. No es lo mismo poner tela a un espaldero de viña que ponerlo a una plantación de frutales. Son costos diferentes. Además, hay que buscar la combinación de los dos sistemas", aseguró.

"Hemos tenido tormentas cuando no teníamos lucha antigranizo han destruido las estructuras de tela antigranizo. Entonces hay que pensar en la combinación. Ninguno de los sistemas es 100% efectivo, pero sí está comprobado que con la lucha antigranizo la disminución fue de 40.000 hectáreas a 6.000 en las zonas afectadas", concluyó.

