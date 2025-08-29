Habrá corte de luz en varios departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 29 de agosto.

Durante la mañana y tarde de este viernes 29 de agosto , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

– Entre calles Sobremonte, Huarpes, Olegario Andrade y Boulogne Sur Mer. De 8.00 a 10.00 h.

– Entre calles Cerro Risco Plateado, Cerro de las Mentas, Cerro Banderita Sur y Cerro San Agustín. De 8.45 a 12.45 h.

Las Heras

– Entre calles Azcuénaga, Chacabuco, Independencia y O’ Higgins. De 9.15 a 13.15 h.

– Entre calles San Luis, 25 de Mayo, Pedro Ortiz, Libertador San Martín y zonas aledañas. De 8.15 a 12.15 h.

Luján de Cuyo

– En calle Cochabamba, entre Deán Funes y Los Nogales; Ugarteche. De 9.00 a 13.00 h.

– En la intersección de Rutas Provinciales N°15 y N°86. En barrios Prodar Impex, Sol y Milagro y y áreas adyacentes; Ugarteche. De 11.00 a 15.00 h.

Tupungato

– En calle La Gloria, entre Meli y La Carrera (o Ancón). En los barrios Schoenstatt, San José, 17 de Agosto y Presidente; San José. De 9.45 a 13.45 h. ¿

¿ – En la Ruta Provincial N°89, entre calle La Quebrada y callejón Refugio de la Cruz. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

– En el Carril Casas Viejas, entre calles Capitán Cobos y Corsario Rojo. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

– Entre calles 20 de Junio, Sarmiento, Juan Sutter y Ruta Nacional N°143. De 9.15 a 13.15 h.

Malargüe

– En la Ruta Nacional N°40, hacia el norte de calle Las Bardas. En parajes El Chacay y La Junta. De 10.30 a 14.30 h.– En la Ruta Nacional N°143, entre calles Rentería y Negro Quemado; Villa Atuel. De 9.20 a 13.20 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos

corte de luz.jpg Corte de luz en varios departamentos de Mendoza. Foto: Yemel Fil

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.