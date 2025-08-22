Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 22 de agosto

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Detalles de las zonas que se verán afectadas por los cortes de electricidad

Habrá corte de luz en varios departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 22 de agosto.

Habrá corte de luz en varios departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 22 de agosto.

Edemsa
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este viernes 22 de agosto, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Lee además
Habrá corte de luz en varios departamentos de la provincia de Mendoza este jueves 21 de agosto.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de la provincia de Mendoza este jueves 21 de agosto
Vecinos de Mendoza serán afectados por un importante corte de luz. 
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de la provincia de Mendoza este miércoles 20 de agosto

Corte de luz en Mendoza: las zonas que se verán afectadas

Las Heras

  • – Entre calles Vicente Gil, 9 de Julio, Misiones y Dr. Moreno. Entre calles Chiclana, Dr. Moreno, Río Negro y San Miguel. De 8.30 a 12.30 h.

  • – En intersección de Ruta Provincial N°99 con Av. Champagnat y zonas aledañas. En calle Padre Valicenti; El Challao. De 9.00 a 11.30 h.

Luján de Cuyo

  • – En calle Proyectada 699; Parque Industrial. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En calle San Martín, entre Paso y Carrodilla. Entre calles Bolivia, México, Arenales y San Martín; Carrodilla. De 9.45 a 13.45 h.

Maipú

  • – En el Carril a Barrancas, entre calles Furlotti y Gardella. En calle Mercuri, hacia el norte de Carril a Barrancas. En calles Proyectada 373, Proyectada 374 y Proyectada 375; Barrancas. De 9.30 a 13.30 h.

Embed

Lavalle

  • – En calle Proyectada V343, hacia el este de El Paramillo, y áreas adyacentes; Paramillo. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

  • – En calle Iriarte, entre Ruta Provincial N°88 y callejón Perinetti; El Zampal. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En calle El Ingenio, entre Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°99) y calle “C”. De 14.30 a 18.30 h.

  • – Entre calles La Gloria, Real y Correa. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

  • – Entre calles República del Uruguay y La Argentina. En el Club Pesca Valle de Uco. De 14.45 a 18.45 h.

  • – En la Ruta Provincial N°94, entre calle Los Sauces y Bodega Piedra Negra (Lurton); Los Chacayes. De 9.45 a 13.45 h.

San Rafael

  • – En calle Los Coroneles, entre Gomensoro y La Falda; Cuadro Benegas. De 9.30 a 13.30 h.

  • – Entre calles Cubillos, La Lonja, Martínez, Los Olivos y zonas aledañas; Rama Caída. De 11.00 a 15.00 h.

  • – En calle Los Filtros, entre Yensen y Circunvalación; Capitán Montoya. De 10.30 a 14.30 h.

corte de luz
Varios departamentos sufrirán cortes de luz a lo largo del día.

Varios departamentos sufrirán cortes de luz a lo largo del día.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las adutoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchúfarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

corte-luz.png
Ante los cortes de luz es necesario tener en cuenta una serie de recomendaciones.

Ante los cortes de luz es necesario tener en cuenta una serie de recomendaciones.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

Temas
Seguí leyendo

Corte de luz programado: 5 recomendaciones clave de EDEMSA para tener en cuenta

Habrá corte de luz en varios departamentos de la provincia de Mendoza este martes 19 de agosto

Cortes de luz se registrarán en varios departamentos de Mendoza para este lunes 18 de agosto

Cortes de luz se registrarán en varios departamentos de Mendoza para este viernes 15 de agosto

Cortes de luz se registrarán en varios departamentos de Mendoza para este jueves 14 de agosto

Cortes de luz se registrarán en varios departamentos de Mendoza para este miércoles 13 de agosto

Cortes de luz se registrarán en varios departamentos de Mendoza para este martes 12 de agosto

Alfredo Cornejo decretó un aumento salarial para un grupo de empleados estatales

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo está hoy el Paso Los Libertadores este viernes 22 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 22 de agosto

Las Más Leídas

Se recuperaron más de $95 millones a favor de los vecinos de San Rafael. video
Promedio de 120 denuncias mensuales

San Rafael: más de 900 vecinos recuperaron su dinero tras reclamos en Defensa del Consumidor

Las ráfagas de viento Zonda comenzaron alrededor de las 14:30
Atención

Fuertes ráfagas de viento Zonda llegaron al llano en Mendoza

Cómo está hoy el Paso Los Libertadores este viernes 22 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 22 de agosto

Así está el Paso Los Libertadores: el mal tiempo persiste y el corredor sigue cerrado.
Alta Montaña

Así está el Paso Los Libertadores: el mal tiempo persiste y el corredor continúa cerrado

Confirmaron a Bottas en la F1 y a Franco Colapinto le dio un bobazo: volvete loco con nosotros
automovilismo

Confirmaron a Bottas en la F1 y a Franco Colapinto le dio un "bobazo": volvete loco con nosotros

Te Puede Interesar

Operativo especial en General Alvear por el paso de hinchas chilenos tras los intendentes en Avellaneda.
Mirá el video

Operativo especial en General Alvear para escoltar a los hinchas chilenos tras los incidentes en Avellaneda

Por Pablo Segura
El incendio afectó a tres terrenos donde hay cabañas y casas de fin de semana. 
importante operativo policial

Un incendio de pastizales terminó destruyendo casas y quinchos en Maipú

Por Pablo Segura
El diputado nacional Álvaro Fernando Martínez forma parte de las filas libertarias. 
Acuerdo LLA+CM

Qué dijo Álvaro Martínez sobre su viraje y la decisión de sumarse a una lista con cornejistas

Por Cecilia Zabala