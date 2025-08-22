Habrá corte de luz en varios departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 22 de agosto.

Durante la mañana y tarde de este viernes 22 de agosto, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

– Entre calles Vicente Gil, 9 de Julio, Misiones y Dr. Moreno. Entre calles Chiclana, Dr. Moreno, Río Negro y San Miguel. De 8.30 a 12.30 h.

– En intersección de Ruta Provincial N°99 con Av. Champagnat y zonas aledañas. En calle Padre Valicenti; El Challao. De 9.00 a 11.30 h.

Luján de Cuyo

– En calle Proyectada 699; Parque Industrial. De 9.15 a 13.15 h.

– En calle San Martín, entre Paso y Carrodilla. Entre calles Bolivia, México, Arenales y San Martín; Carrodilla. De 9.45 a 13.45 h.

Maipú

– En el Carril a Barrancas, entre calles Furlotti y Gardella. En calle Mercuri, hacia el norte de Carril a Barrancas. En calles Proyectada 373, Proyectada 374 y Proyectada 375; Barrancas. De 9.30 a 13.30 h.

Viernes 22 de Agosto

Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios.

Lavalle

– En calle Proyectada V343, hacia el este de El Paramillo, y áreas adyacentes; Paramillo. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

– En calle Iriarte, entre Ruta Provincial N°88 y callejón Perinetti; El Zampal. De 9.15 a 13.15 h.

– En calle El Ingenio, entre Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°99) y calle “C”. De 14.30 a 18.30 h.

– Entre calles La Gloria, Real y Correa. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

– Entre calles República del Uruguay y La Argentina. En el Club Pesca Valle de Uco. De 14.45 a 18.45 h.

– En la Ruta Provincial N°94, entre calle Los Sauces y Bodega Piedra Negra (Lurton); Los Chacayes. De 9.45 a 13.45 h.

San Rafael

– En calle Los Coroneles, entre Gomensoro y La Falda; Cuadro Benegas. De 9.30 a 13.30 h.

– Entre calles Cubillos, La Lonja, Martínez, Los Olivos y zonas aledañas; Rama Caída. De 11.00 a 15.00 h.

– En calle Los Filtros, entre Yensen y Circunvalación; Capitán Montoya. De 10.30 a 14.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las adutoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchúfarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.