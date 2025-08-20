Habrá corte de luz en varios departamentos de la provincia de Mendoza este miércoles 27 de agosto.

Durante la mañana y tarde de este miércoles 27 de agosto, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.
En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.
Corte de luz en Mendoza: las zonas que se verán afectadas
Ciudad
– Entre calles Cerro Almacenes, Champagnat, Cerro banderita Norte, Boulevard Cerro Los Gemelos. De 14.30 a 18.30 h.
– En el Cerro de la Gloria y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.
– En calle Huarpes, entre Arístides Villanueva y Luzuriaga. Entre calles Boulogne Sur Mer, Manuel A. Sáez, Huarpes y Vicente Gil. Entre Calles Vicente Gil, Granaderos, Luzuriaga y Jofré. De 8.00 a 10.00 h.
Luján de Cuyo
– En el Acceso Sur, entre calles Aráoz y Zapiola. En los barrios Portal Viñas y Sierra, Petróleo y Gas de Cuyo, Lar de Drummond, Natania N°58 y zonas aledañas; Mayor Drummond. De 8.45 a 12.45 h.
Maipú
– En calle Villavicencio, entre Laguna Horcones y Laguna del Diamante; Luzuriaga. De 9.30 a 13.30 h.
Lavalle
– En la Ruta Provincial N°24, entre Ruta Provincial N°34 y finca La Superiora, y áreas adyacentes; Villa Tulumaya. De 9.45 a 13.45 h.
– En la intersección de calles Eva Perón y Circunvalación Sur y zonas aledañas; Costa de Araujo. De 10.00 a 14.00 h.
– En calle San Juan, entre 9 de Julio y General Acha, y adyacencias; Colonia Italia. De 9.30 a 13.30 h.
Desconectar los electrodomésticos para evitar daños
Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchúfarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.
Informarse: consultar los avisos de EDEMSA
Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.
Tener un kit de emergencia básico a mano
luz, energia, cables de luz, apagon, corte de luz, trabajador
El corte de luz afectará a varios departamentos de la provincia de Mendoza.
Foto: Yemel Fil
Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:
Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.
Una radio a pilas.
Agua y alimentos no perecederos.
Un botiquín de primeros auxilios.
Edemsa dio a conocer una serie de recomendaciones frente a los cortes de luz.