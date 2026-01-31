General Alvear se prepara para su Fiesta de la Vendimia titulada "Atuel, abrazo de Vendimia".

Bajo el nombre “Atuel, abrazo de Vendimia”, General Alvear presentará su Fiesta de la Vendimia este sábado 31 de enero. La plaza departamental Carlos María de Alvear será el escenario donde la comunidad se reunirá para celebrar el final de un nuevo ciclo productivo y coronar a su nueva soberana.
Fiesta de la Vendima de General Alvear: una historia de resiliencia
A lo largo del espectáculo, el río Atuel deja de ser un recurso geográfico para convertirse en un personaje vivo. Según explicó la directora general, Natalia Olguín, la puesta en escena busca reflejar un "reconocimiento mutuo" entre el agua y el trabajador:
“Se genera una relación en la que ambos se reconocen como importantes el uno para el otro. El río acompaña a Emilia desde su nacimiento y va tomando cuerpo a través del tiempo”, destacó Olguín.
En busca de la corona: las candidatas
Este año, la sucesora de la corona será especial, ya que Sofía Perfumo es quien deja el lugar tras un año arduo de trabajo. La joven no solo representó al departamento, sino que se transformó en la Virreina Nacional de la Vendimia 2025. Las candidatas al cetro vendimial son:
La Fiesta de la Vendimia de General Alvear no es solo un show artístico; es un acto de identidad en un año especial donde la provincia también celebra los 90 años de su fiesta máxima.
Para los alvearenses, "Atuel, abrazo de Vendimia" representa la esperanza de un pueblo que, a pesar de las adversidades climáticas y económicas, sigue apostando a la cultura del esfuerzo.