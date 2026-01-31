31 de enero de 2026
General Alvear se prepara para su Fiesta de la Vendimia titulada "Atuel, abrazo de Vendimia"

General Alvear palpita su Fiesta de la Vendimia que rendirá un sentido homenaje a la resiliencia de la mujer viñatera y a la vitalidad del río.

General Alvear se prepara para su Fiesta de la Vendimia titulada Atuel, abrazo de Vendimia.

General Alvear se prepara para su Fiesta de la Vendimia titulada "Atuel, abrazo de Vendimia".

 Por Natalia Mantineo

Bajo el nombre “Atuel, abrazo de Vendimia”, General Alvear presentará su Fiesta de la Vendimia este sábado 31 de enero. La plaza departamental Carlos María de Alvear será el escenario donde la comunidad se reunirá para celebrar el final de un nuevo ciclo productivo y coronar a su nueva soberana.

A lo largo del espectáculo, el río Atuel deja de ser un recurso geográfico para convertirse en un personaje vivo. Según explicó la directora general, Natalia Olguín, la puesta en escena busca reflejar un "reconocimiento mutuo" entre el agua y el trabajador:

“Se genera una relación en la que ambos se reconocen como importantes el uno para el otro. El río acompaña a Emilia desde su nacimiento y va tomando cuerpo a través del tiempo”, destacó Olguín.

Vendimia General Alvear 2025
La historia gira en torno a Emilia, una mujer viñatera.

La historia gira en torno a Emilia, una mujer viñatera.

En busca de la corona: las candidatas

Este año, la sucesora de la corona será especial, ya que Sofía Perfumo es quien deja el lugar tras un año arduo de trabajo. La joven no solo representó al departamento, sino que se transformó en la Virreina Nacional de la Vendimia 2025. Las candidatas al cetro vendimial son:

reinas vendimia general alvear 2026, milagros gutierrez
reinas vendimia general alvear 2026, aitana garcia
reinas vendimia general alvear 2026, daniela alfonso
reinas vendimia general alvear 2026, lucia navarro dalsecco
reinas vendimia general alvear 2026, mariana perra cucatto
reinas vendimia general alvear 2026, aixa iglesias

La Fiesta de la Vendimia de General Alvear no es solo un show artístico; es un acto de identidad en un año especial donde la provincia también celebra los 90 años de su fiesta máxima.

Para los alvearenses, "Atuel, abrazo de Vendimia" representa la esperanza de un pueblo que, a pesar de las adversidades climáticas y económicas, sigue apostando a la cultura del esfuerzo.

