General Alvear: la mordió un murciélago y no tenían el antídoto.

Y comenzó a sentirse mal: "El sábado estaba media engripada, decaída. Fuimos a la plaza con mi hijo. El domingo, mi nieta, me dice que me iba a hacer un rodete y cuando lo estaba haciendo me preguntó qué me había pasado". Fue allí que notaron como una picadura en la zona de la espalda.

"El lunes voy al médico clínico y me dijo que era una mordedura. Tenía los ganglios inflamados y habló con una infectóloga". A la paciente le dieron la vacuna antirrábica y la antitetánica. Pero no tenían el antídoto para ese tipo de infecciones.

Al principio, al pasar 48 horas del episodio, pensaban que no lo necesitaba pero luego confirmaron que sí debían inyectarla. Por eso los médicos se contactaron con los centros asistenciales del Gran Mendoza y se hicieron llegar. "El viernes fui al hospital y me pusieron el antídoto. Ahora estoy bien pero en el hospital de General Alvear no hay antídoto", explicó.

Y para finalizar, dijo que "nunca me di cuenta que me había mordido". Además, agradeció a los médicos que la asistieron y también a los trabajadores del vacunatorio.