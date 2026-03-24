24 de marzo de 2026
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San Rafael

Exclusivo desde San Rafael: familiares de víctimas celebran el hallazgo del obrero y estudiante Bustillo

Ramiro Sergio Bustillo nació en San Rafael y fue secuestrado en 1977 en Córdoba a los 27 años.

Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “La Perla”, en Córdoba.

Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “La Perla”, en Córdoba.

A casi 50 años del golpe de Estado de 1976, los familiares de las víctimas agradecieron el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense, la justicia federal y los organismos de derechos humanos tras el hallazgo de los restos de Bustillo en el predio donde funcionó el ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “La Perla”, en Córdoba.

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Embed - Noticiero Andino on Instagram: "#SanRafael | A casi 50 años del golpe, familiares de Ramiro Sergio Bustillo celebran un hallazgo clave para la memoria y la justicia. Bustillo, obrero y estudiante nacido en San Rafael, fue secuestrado en 1977 en Córdoba, donde permanecía desaparecido. Sus restos fueron identificados en el predio del ex centro clandestino La Perla, gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense y organismos de derechos humanos. La familia destacó la importancia del proceso para cerrar una herida histórica y reafirmar el camino de memoria, verdad y justicia. Mirá la nota completa #MemoriaVerdadYJusticia #NuncaMás #Mendoza #DerechosHumanos"
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Las excavaciones arqueológicas, realizadas por el EAAF en 2025, permitieron identificar restos óseos humanos aislados y mezclados en dos áreas de la zona conocida como “Loma del Torito”, en La Calera. Este predio, de aproximadamente 14 mil hectáreas, albergó el Centro Clandestino de Detención La Perla entre marzo de 1976 y fines de 1978, por donde pasaron numerosas personas detenidas-desaparecidas.

Gracias a testimonios y fuentes históricas sistematizadas, el EAAF contaba con la hipótesis de que en la zona se habían producido enterramientos clandestinos de prisioneros que estuvieron cautivos en La Perla. La búsqueda en terreno se realizó con la colaboración de profesionales del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba y de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

En 2026, está planificado retomar las tareas de prospección y excavación hasta la culminación de las investigaciones.

En exclusiva, Noticiero Andino dialogó con los primos hermanos de Bustillo, radicados en San Rafael, quienes destacaron la importancia del hallazgo para la memoria y la justicia.

Desde San Rafael la palabra de familiares y amigos de Ramiro Bustillo

Embed - ENCONTRARON EL CUERPO DE RAMIRO SERGIO BUSTILLO

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