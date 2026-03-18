Identifican restos de 12 desaparecidos en La Perla: hay otro mendocino entre las víctimas de la dictadura

La Justicia federal de Córdoba confirmó este miércoles la identificación de 12 víctimas de la última dictadura cívico-militar . Los restos de los desaparecidos fueron hallados en una fosa común en el predio conocido como Loma del Torito , dentro del ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio La Perla .

El anuncio fue encabezado por el juez federal Miguel Vaca Narvaja y el secretario de Derechos Humanos, Trata y Género, Miguel Ceballos , quienes brindaron detalles del trabajo realizado junto al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) .

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Identificaron a un mendocino desaparecido durante la dictadura entre los restos hallados en La Perla

Entre las víctimas identificadas aparece Eduardo Jorge Valverde Suárez , un abogado mendocino secuestrado en 1976, cuya historia vuelve a cobrar visibilidad tras décadas de búsqueda. Este caso se suma a la reciente identificación de Ramiro Sergio Bustillo Rubio , también mendocino, cuyos restos fueron reconocidos días atrás.

A pocos días de un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el avance representa un hecho significativo para la memoria, la verdad y la justicia , además de un momento de profundo impacto para los familiares de las víctimas.

Desde la Justicia señalaron que una de las familias solicitó preservar la identidad de su ser querido, por lo que solo se difundieron 11 de los 12 nombres identificados.

desaparecidos-la-perla-dictadura Centro Clandestino de Detención "La Perla"

Quién era Eduardo Valverde Suárez, el mendocino identificado

Eduardo Jorge Valverde Suárez, apodado "El Tero", nació el 26 de octubre de 1939 en la ciudad de Mendoza. Fue abogado y tuvo una activa participación política y social en Córdoba.

Entre 1973 y 1974 integró el gabinete del exgobernador Ricardo Obregón Cano y durante su etapa universitaria se desempeñó como delegado de la Federación Universitaria de Córdoba (FUC) y de la Federación Universitaria Argentina (FUA).

Eduardo Jorge Valverde Suárez, dictadura, mendoza Eduardo Jorge Valverde Suárez

Además, fue fundador de la Agrupación de Abogados en Córdoba (ADA) y se destacó por su defensa de presos políticos. Valverde Suárez fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 en la Guardia Militar de la Fuerza Aérea, tras haberse presentado voluntariamente luego de recibir una intimación en su domicilio. Tenía 36 años.

Según la CONADEP, permaneció detenido en los centros clandestinos La Ribera y La Perla. Aunque su identificación se conoció recientemente, los responsables de su secuestro ya habían sido condenados en el marco de la Megacausa La Perla-La Ribera-D2, con sentencia dictada el 25 de agosto de 2016.

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Quiénes son las demás víctimas identificadas

La Justicia dio a conocer los nombres y datos de las demás personas cuyos restos fueron hallados:

Ramiro Sergio Bustillo

Según informó el medio cordobés La Tinta, Ramiro cursaba cuarto año de Ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba y trabajaba como obrero. Tenía un hijo pequeño y, junto a su pareja, esperaba el nacimiento de su segundo hijo.

ramiro sergio bustillo rubio1

Fue secuestrado la tarde del 18 de octubre de 1977 en la vía pública de la ciudad de Córdoba, en un operativo vinculado al III Cuerpo de Ejército que comandaba Luciano Benjamín Menéndez.

Tras su detención, fue trasladado al Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba (D2) y posteriormente al centro clandestino de detención, tortura y exterminio La Perla.

José Nicolás Brizuela

Abogado y trabajador, oriundo de Deán Funes, provincia de Córdoba. Fue secuestrado el 25 de octubre de 1977 en su domicilio en el barrio Residencial América. Tenía 50 años.

José Nicolás Brizuela, dictadura José Nicolás Brizuela

Raúl Oscar Ceballos Cantón

Era cordobés y fue secuestrado el 26 de agosto de 1976 en su domicilio del barrio Altamira, en la capital provincial de Córcoba. Tenía 23 años.

Raúl Oscar Ceballos Cantón, dictadura Raúl Oscar Ceballos Cantón

Adriana María Carranza y Cecilia María Carranza

Hermanas mellizas de 18 años, estudiantes universitarias. Fueron secuestradas el 5 de mayo de 1976. El EAAF confirmó que los restos corresponden a una de ellas, aunque no pudo determinar cuál.

Adriana-Maria-y-Cecilia-Maria-Carranza-las-mellis-dictadura Adriana María Carranza y Cecilia María Carranza

Carlos Alberto D’Ambra Villares

Nació en Alta Gracia, Córdoba. Era soltero y profesor de educación física. Tenía 23 años y fue secuestrado en noviembre de 1976 en la terminal de Córdoba. Fue visto en los centros clandestinos de la Ribera y La Perla.

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Alejandro Jorge Monjeau López

Nació en Mar del Plata. Estudiaba arquitectura y tenía 21 años. Fue secuestrado en marzo de 1977 en barrio Alberdi. Según testimonios, fue visto en el Centro Clandestino de Detención "La Perla".

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Mario Alberto Nívoli

Era de Ucacha, en la provincia de Córdoba. Ingeniero químico, casado y con dos hijos. Fue secuestrado en febrero de 1977 en su vivienda. Tenía 28 años.

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Elsa Mónica O’Kelly Pardo

Nació en Alto Alberdi y estudiaba arquitectura. Fue secuestrada en la madrugada del 21 de abril de 1976 en su domicilio familiar en el barrio de San Vicente, en Córdoba. Tenía 18 años.

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Oscar Omar Reyes

Obrero metalúrgico, padre de cinco hijos. Fue secuestrado el 18 de octubre de 1977. Tenía 45 años. Nació en Banfield, Buenos Aires. Al momento de su desaparición era trabajador independiente.

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Sergio Julio Tissera

Nació en La Para, en el departamento de Río Primero, en Córdoba. Era casado y padre de dos hijos. Trabajador aeronáutico. Fue secuestrado el 21 de abril de 1976 en su domicilio en el barrio San Martín, en la capital de Córdoba. Tenía de 32 años.

Sergio Julio Tissera, dictadura Sergio Julio Tissera

La Perla, símbolo del terrorismo de Estado

El ex centro clandestino La Perla fue uno de los principales engranajes del aparato represivo durante la dictadura. Por allí pasaron miles de detenidos-desaparecidos.

El hallazgo en la fosa de Loma del Torito vuelve a poner en evidencia la magnitud del plan sistemático de exterminio y la importancia del trabajo forense en la reconstrucción histórica.