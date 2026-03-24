Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia: qué se conmemora el 24 de marzo Foto: web

24 de marzo: por qué se recuerda el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia El 24 de marzo de 1976 se produjo el último golpe de Estado en Argentina, cuando las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de Isabel Perón e instauraron una dictadura cívico-militar que se extendió hasta 1983. Bajo el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, el país atravesó un período marcado por el terrorismo de Estado y violaciones a los derechos humanos.

0324 aniversario dictadura militar g7 ced.jpg 1853027552 - 238826 24 de marzo: se cumplen 50 años del último golpe cívico-militar en Argentina. Foto: Archivo Durante esos años, se perpetraron secuestros, torturas, desapariciones forzadas y apropiaciones de bebés nacidos en cautiverio. Se estima que más de 30.000 personas fueron detenidas-desaparecidas. En ese contexto, surgieron organizaciones como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que aún hoy continúan su lucha por la memoria, la verdad y la identificación de las víctimas.

El golpe fue anunciado en la madrugada del 24 de marzo, cuando la Junta Militar, encabezada por Jorge Rafael Videla, junto a Emilio Massera y Orlando Agosti, comunicó la disolución de las instituciones democráticas y el inicio de un régimen autoritario. Este modelo formó parte, además, de un entramado regional conocido como Plan Cóndor, que articuló la represión ilegal en varios países de América Latina.

Con el retorno de la democracia en 1983, la sociedad argentina comenzó un proceso de reconstrucción institucional y de búsqueda de justicia. La conmemoración del 24 de marzo surgió inicialmente como una iniciativa social, impulsada por organismos de derechos humanos y distintos sectores de la sociedad. En 2002, el Estado nacional estableció oficialmente la fecha como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y en 2006 fue declarada feriado nacional, reforzando su carácter de jornada de reflexión colectiva. Lejos de ser solo un recuerdo, esta efeméride busca mantener viva la memoria de las víctimas, promover el respeto por los derechos humanos y reafirmar el compromiso social con el “Nunca Más”. Fuente: DGE y Argentina.gob.ar