Este 13 de agosto, es el Día Internacional de los Zurdos: cuál es su objetivo y curiosidades

Cada 13 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Zurdos, una efeméride creada para homenajear a quienes usan preferentemente la mano izquierda en una sociedad pensada, en su mayoría, para personas diestras. A continuación, todos los detalles.

Según distintas fuentes, esta efeméride, celebrada desde 1976, fue impulsada por la organización Lefthanders International (Internacional de Zurdos).

Si bien no tiene un origen puntual, su otro objetivo es visibilizar algunas de las dificultades que enfrentan las personas zurdas en su vida cotidiana, como el uso de herramientas diseñadas para diestros: tijeras, cuadernos con espiral, sillas escolares o bancos de escritura, entre otros.

Algunas curiosidades destacadas:

  • Se estima que 1 de cada 10 personas en el mundo es zurda.
  • La zurdera es más común en hombres que en mujeres.
  • Los zurdos pueden tener ventaja en deportes como el fútbol, el boxeo o el tenis. / diainternacionalde

