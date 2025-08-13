Este 13 de agosto, es el Día Internacional de los Zurdos: cuál es su objetivo y curiosidades

día de los zurdos.jpg Día Internacional de los Zurdos Este 13 de agosto, es el Día Internacional de los Zurdos: cuál es su objetivo y curiosidades Según distintas fuentes, esta efeméride, celebrada desde 1976, fue impulsada por la organización Lefthanders International (Internacional de Zurdos).

Si bien no tiene un origen puntual, su otro objetivo es visibilizar algunas de las dificultades que enfrentan las personas zurdas en su vida cotidiana, como el uso de herramientas diseñadas para diestros: tijeras, cuadernos con espiral, sillas escolares o bancos de escritura, entre otros.

Algunas curiosidades destacadas:

Se estima que 1 de cada 10 personas en el mundo es zurda .

. La zurdera es más común en hombres que en mujeres .

. Los zurdos pueden tener ventaja en deportes como el fútbol, el boxeo o el tenis. / diainternacionalde Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 13 de agosto, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió en esta jornada a lo largo de la historia.

Compartí la nota:







