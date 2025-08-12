Beneficio escolar

Vouchers Educativos: por qué pueden rechazar tu inscripción y qué hacer

Descubrí por qué tu inscripción a los vouchers educativos de agosto puede ser rechazada y qué pasos seguir para reclamar de forma correcta.

Por Sitio Andino Sociedad

Si pediste uno o varios vouchers educativos 2025 y te informaron un rechazo, es clave entender las razones y conocer las opciones para revertirlo. El trámite tiene plazos cortos para presentar reclamos y exige cumplir requisitos específicos que pueden marcar la diferencia entre acceder o no al beneficio.

Motivos frecuentes de rechazo en los voucher educativos

La inscripción a los voucher educativos atraviesa un proceso de validación en el que intervienen tanto las familias como las instituciones escolares. Un error en cualquiera de estas instancias puede derivar en la negativa del beneficio. Entre las causas más comunes se encuentran:

  • Falta de validación de datos por parte de la escuela.
  • Irregularidades en la condición de alumno regular.
  • Carga incompleta o incorrecta de información en la plataforma Mi Argentina.
  • Uso del mismo CUIL del estudiante en más de una postulación.

En algunos casos, la prestación también puede suspenderse por adeudar dos o más cuotas, renunciar al beneficio o por el fallecimiento del alumno.

Cómo reclamar si te rechazaron

Si el rechazo fue por motivos académicos, tenés un plazo de cinco días corridos para presentar el reclamo desde la publicación del resultado. El trámite se realiza online en Mi Argentina siguiendo estos pasos:

  • Ingresá con tu usuario y contraseña.
  • Buscá el apartado “Voucher Educativo”.
  • Accedé al detalle de tu solicitud y seguí las instrucciones para cargar el reclamo.

No se aceptan reclamos si la negativa fue por ingresos superiores al límite, falta de documentación o errores fuera del ámbito académico.

Plazos, pagos y montos de agosto

El programa fue extendido hasta diciembre de 2025 y está destinado a familias con hijos de hasta 18 años que asisten a colegios privados con al menos un 75% de aporte estatal. El ingreso familiar no debe superar los siete salarios mínimos y es clave mantener los datos y el CBU actualizados en ANSES.

En agosto, el pago del voucher educativo corresponde a la cuota de julio y ronda los $20.000 por alumno, aunque en casos de pagos retroactivos puede superar esa cifra. El depósito se efectúa una vez que la escuela valida la inscripción y el beneficio es aprobado.

Con esta información, quienes hayan recibido un rechazo en agosto podrán actuar con rapidez y cumplir los pasos necesarios para intentar revertir la decisión. La clave está en revisar el estado de la solicitud a tiempo y presentar el reclamo dentro del plazo habilitado./Ámbito.

