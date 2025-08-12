Mendoza recibe lo mejor del mountain bike argentino: cuándo y dónde

La provincia de Mendoza será protagonista del ciclismo nacional con una competencia que trasciende lo deportivo: el Campeonato Argentino de Rally MTB. En esta nota, te contamos las fechas, el lugar donde se disputará lo mejor del mountain bike y todo lo que necesitás saber .

El evento se disputará el 30 y 31 de agosto , en el marco de la Copa Pueblo y Gobierno de Mendoza. Se desarrollará en el majestuoso Parque Deportivo de Montaña , en un trazado que recorre sectores emblemáticos como el Estadio Malvinas Argentinas y el Cerro de la Gloria. Durante dos jornadas, Mendoza será el epicentro del ciclismo de montaña , con la participación de ciclistas de todo el país, con organización bajo normativa de la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña (FACIMO).

Esta disciplina ha crecido de forma sostenida y notoria en la provincia , formando corredores de élite que hoy representan al país en los principales circuitos. En esta edición del Argentino de Rally se presentarán los mendocinos: Fernando Contreras, actual Campeón Argentino XCO categoría Elite; Lucía Miralles, Subcampeona Panamericana de XCO en Asunción y Campeona Argentina XCO Sub 23; Agustín Tarantelli, Campeón Argentino XCO Junior, Delfina Moyano, Campeona Argentina XCO Cadetes. También recorrerá el circuito mendocino, la catamarqueña Maite Ovejero, Campeona Argentina Junior XCO.

La Copa Pueblo y Gobierno de Mendoza no solo celebra el deporte, sino que consolida una política pública que apuesta al desarrollo del MTB como herramienta de inclusión, vida saludable y proyección deportiva. El Parque Deportivo de Montaña, con su geografía variada, vegetación autóctona y vistas imponentes, ofrece un entorno ideal para una competencia segura, exigente y visualmente espectacular.

La inscripción se encuentra habilitada a través de un formulario en línea. Las categorías disponibles incluyen todas las edades y niveles, tanto en ramas masculinas como femeninas:

Elite: 19/+ (2006 y antes)

Juniors: 17-18 (2007 – 2008)

Cadetes: 15-16 (2009/2010)

Menores: 13-14 (2011/2012)

Master A: 35-39 (1986/1990)

Master B1: 40-44 (1981/1985)

Master B2: 45-49 (1976/1980)

Master C1: 50-54 (1971/1975)

Master C2: 55-59 (1966/1970)

Master D1: 60-64 (1961/1965)

Master D2: 65+ / 1960+

Promocionales A: 1986 – 2006

Promocionales B: 1961 – 2005

Damas Promo: Categoría única

Ya confirmaron su particiación ciclistas de Río Negro, La Rioja, Córdoba, San Juan, Buenos Aires, Entre Ríos, Jujuy, Chubut, La Pampa, Catamarca, Santa Cruz, San Luis y Mendoza.

II Juegos Nacionales Juveniles de MTB XCC – XCO: lo que tenés que saber

En el marco del Argentino de Rally, la provincia fue elegida para ser sede de los Juegos Nacionales Juveniles, que se realizarán el día 30 de agosto previo al Campeonato Argentino de Rally. Las categorías formativas correrán en el Parque de Montaña de la Ciudad de Mendoza, en las siguientes categorías: Damas y Caballeros, Infantiles (10 a 12 años), Menores (13 y 14 años), Cadetes (15 y 16 años) y Junior (17 y 18 años).

El cronograma de ambas competencias comenzará el viernes con la acreditación y el entrenamiento oficial de los Juegos Nacionales Juveniles de MTB. El sábado será una jornada doble, con la competencia de los Juegos Nacionales Juveniles y el reconocimiento del circuito por parte de los corredores que disputarán el Campeonato Argentino. Finalmente, el domingo, se llevará a cabo la esperada competencia del Campeonato Argentino de Rally MTB, que reunirá a los mejores ciclistas del país.

Mendoza vuelve a marcar el ritmo del mountain bike nacional. La Copa Pueblo y Gobierno de Mendoza promete dos días de acción, pasión y naturaleza al más alto nivel. Inscripciones abiertas: Formulario de inscripción

