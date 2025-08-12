De interés

Mendoza recibe lo mejor del mountain bike argentino: cuándo y dónde

La provincia de Mendoza se prepara para recibir lo mejor del mountain bike argentino. Mirá las fechas, el lugar donde se disputará y lo que necesitás saber.

Mendoza recibe lo mejor del mountain bike argentino: cuándo y dónde

Mendoza recibe lo mejor del mountain bike argentino: cuándo y dónde

Por Sitio Andino Deportes

La provincia de Mendoza será protagonista del ciclismo nacional con una competencia que trasciende lo deportivo: el Campeonato Argentino de Rally MTB. En esta nota, te contamos las fechas, el lugar donde se disputará lo mejor del mountain bike y todo lo que necesitás saber.

mountain bike (2)
Mendoza recibe lo mejor del mountain bike argentino: cuándo y dónde

Mendoza recibe lo mejor del mountain bike argentino: cuándo y dónde

Mendoza recibe lo mejor del mountain bike argentino: cuándo y dónde

El evento se disputará el 30 y 31 de agosto, en el marco de la Copa Pueblo y Gobierno de Mendoza. Se desarrollará en el majestuoso Parque Deportivo de Montaña, en un trazado que recorre sectores emblemáticos como el Estadio Malvinas Argentinas y el Cerro de la Gloria. Durante dos jornadas, Mendoza será el epicentro del ciclismo de montaña, con la participación de ciclistas de todo el país, con organización bajo normativa de la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña (FACIMO).

Lee además
En la provincia de Mendoza, ciclistas y voluntarios comparten bicicletas tándem para incluir a personas con discapacidad en paseos y eventos.  
Destacado

La sorprendente experiencia para personas con discapacidad que une pedales e inclusión en Mendoza
A qué hora juega el club Atlético River Plate vs Libertad por la Copa Libertadores 2025.
Para tener en cuenta

A qué hora juega River vs Libertad por la Copa Libertadores 2025

Esta disciplina ha crecido de forma sostenida y notoria en la provincia, formando corredores de élite que hoy representan al país en los principales circuitos. En esta edición del Argentino de Rally se presentarán los mendocinos: Fernando Contreras, actual Campeón Argentino XCO categoría Elite; Lucía Miralles, Subcampeona Panamericana de XCO en Asunción y Campeona Argentina XCO Sub 23; Agustín Tarantelli, Campeón Argentino XCO Junior, Delfina Moyano, Campeona Argentina XCO Cadetes. También recorrerá el circuito mendocino, la catamarqueña Maite Ovejero, Campeona Argentina Junior XCO.

La Copa Pueblo y Gobierno de Mendoza no solo celebra el deporte, sino que consolida una política pública que apuesta al desarrollo del MTB como herramienta de inclusión, vida saludable y proyección deportiva. El Parque Deportivo de Montaña, con su geografía variada, vegetación autóctona y vistas imponentes, ofrece un entorno ideal para una competencia segura, exigente y visualmente espectacular.

La inscripción se encuentra habilitada a través de un formulario en línea. Las categorías disponibles incluyen todas las edades y niveles, tanto en ramas masculinas como femeninas:

  • Elite: 19/+ (2006 y antes)
  • Juniors: 17-18 (2007 – 2008)
  • Cadetes: 15-16 (2009/2010)
  • Menores: 13-14 (2011/2012)
  • Master A: 35-39 (1986/1990)
  • Master B1: 40-44 (1981/1985)
  • Master B2: 45-49 (1976/1980)
  • Master C1: 50-54 (1971/1975)
  • Master C2: 55-59 (1966/1970)
  • Master D1: 60-64 (1961/1965)
  • Master D2: 65+ / 1960+
  • Promocionales A: 1986 – 2006
  • Promocionales B: 1961 – 2005
  • Damas Promo: Categoría única

Ya confirmaron su particiación ciclistas de Río Negro, La Rioja, Córdoba, San Juan, Buenos Aires, Entre Ríos, Jujuy, Chubut, La Pampa, Catamarca, Santa Cruz, San Luis y Mendoza.

mountain bike (3)
Mendoza recibe lo mejor del mountain bike argentino: cuándo y dónde

Mendoza recibe lo mejor del mountain bike argentino: cuándo y dónde

II Juegos Nacionales Juveniles de MTB XCC – XCO: lo que tenés que saber

En el marco del Argentino de Rally, la provincia fue elegida para ser sede de los Juegos Nacionales Juveniles, que se realizarán el día 30 de agosto previo al Campeonato Argentino de Rally. Las categorías formativas correrán en el Parque de Montaña de la Ciudad de Mendoza, en las siguientes categorías: Damas y Caballeros, Infantiles (10 a 12 años), Menores (13 y 14 años), Cadetes (15 y 16 años) y Junior (17 y 18 años).

El cronograma de ambas competencias comenzará el viernes con la acreditación y el entrenamiento oficial de los Juegos Nacionales Juveniles de MTB. El sábado será una jornada doble, con la competencia de los Juegos Nacionales Juveniles y el reconocimiento del circuito por parte de los corredores que disputarán el Campeonato Argentino. Finalmente, el domingo, se llevará a cabo la esperada competencia del Campeonato Argentino de Rally MTB, que reunirá a los mejores ciclistas del país.

Mendoza vuelve a marcar el ritmo del mountain bike nacional. La Copa Pueblo y Gobierno de Mendoza promete dos días de acción, pasión y naturaleza al más alto nivel. Inscripciones abiertas: Formulario de inscripción

Si querés estar al tanto de todas las novedades, tanto a nivel provincial como nacional, hacé clic aquí y mantenete siempre informado con las últimas noticias.

Temas
Seguí leyendo

Maratón Santa Rosa: Carlos Becerra y Rocío Olguin brillaron en el Desafío Ñacuñán Terra Trail 2025

Cuatro mendocinos se colgaron medallas en los Panamericanos: quiénes son y en qué disciplina ganaron

Habló el jugador agredido ferozmente en el fútbol de la Liga Sanrafaelina ¿A quién le apuntó?

Fue a ver a Barracas y terminó detenido por un homicidio brutal: conocé la noticia del terror

De San Rafael a la Selección: quién es el mendocino que sorprendió y se pone la celeste y blanca

Facundo Ambrossi ganó la 2ª fecha de la temporada de pista 2025 ¿Quién manda en el torneo?

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, golpeados en la fecha 4 del Clausura ¿Qué se viene para ambos?

Miedo en River: el recuerdo de un árbitro que ya lo perjudicó en la Libertadores

LO QUE SE LEE AHORA
A qué hora juega el club Atlético River Plate vs Libertad por la Copa Libertadores 2025.
Para tener en cuenta

A qué hora juega River vs Libertad por la Copa Libertadores 2025

Las Más Leídas

El Banco Nación lanzó promociones con 12 cuotas y hasta 30% off en súper, combustible y ropa
ECONOMÍA FAMILIAR

El Banco Nación lanzó promociones con 12 cuotas y hasta 30% off en súper, combustible y ropa

Mendoza moviliza el reactor más pesado fabricado en Argentina: cómo será el recorrido del operativo video
Megaoperativo histórico

El traslado de un titán: Mendoza coordina la movilización del reactor más grande fabricado por IMPSA para YPF

Una explosión de garrafa en Maipú provocó un incendio y un hombre terminó herido
Tragedia

Una explosión de una garrafa en Maipú provocó un incendio y un hombre terminó gravemente herido

Julieta Silva continúa detenida, pero con domiciliaria. 
investigación judicial

Quién es el famoso abogado del mundo de la farándula que defenderá a Julieta Silva

El Pato Juan tiene nuevo hogar
Nuevo hogar

El Pato Juan ya tiene carnet sanitario y fue "adoptado" por otro municipio

Te Puede Interesar

Las preferencias para el Día del Niño es indumentaría y tecnología.
Festejo

Día del Niño: ventas lentas y un cambio de tendencia que desplaza a los juguetes como opción de regalo

Por Natalia Mantineo
Transformación digital en Salud y Educación: Mendoza logró un crédito por 160 millones de dólares.
Sanción definitiva

Transformación digital en Salud y Educación: Mendoza logró un crédito por 160 millones de dólares

Por Sitio Andino Sociedad
Roberto Castillo, el nuevo abogado de Julieta Silva, está en San Rafael. 
revuelo en san rafael

El nuevo abogado de Julieta Silva habló del caso y anticipó su estrategia jurídica

Por Cristian Pérez Barceló