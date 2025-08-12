Programa Hogar de ANSES: estos son los requisitos para cobrar en agosto 2025

El Programa Hogar es un subsidio mensual directo otorgado por Anses , diseñado para facilitar el acceso a la garrafa. Busca cubrir parte del costo para hogares de bajos recursos y entidades de bien público que no cuentan con conexión a la red de gas natural. Consultá cuáles son los requisitos para acceder al beneficio en agosto .

Antes que nada, es importante tener en cuenta que el monto del subsidio lo determina la Secretaría de Energía y puede variar según la cantidad de personas en el hogar, la ubicación geográfica y la temporada del año .

Dicho esto, es necesario cumplir con ciertas condiciones que garantizan que el subsidio llegue a quienes realmente lo necesitan. Los principales criterios son:

Para saber si sos beneficiario, podés ingresar a la página oficial de ANSES o acercarte a los centros de atención autorizados. También podés verificarlo llamando a la línea telefónica del programa o visitando los sitios habilitados para consultas.

Si querés consultar el calendario de pagos completo de agosto, con todas las asignaciones detalladas, hacé clic aquí. / TN