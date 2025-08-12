Atento

Programa Hogar de ANSES: estos son los requisitos para cobrar en agosto 2025

Este agosto, ANSES continúa con el Programa Hogar. En esta nota, te contamos los requisitos obligatorios para acceder al subsidio.

El Programa Hogar es un subsidio mensual directo otorgado por Anses, diseñado para facilitar el acceso a la garrafa. Busca cubrir parte del costo para hogares de bajos recursos y entidades de bien público que no cuentan con conexión a la red de gas natural. Consultá cuáles son los requisitos para acceder al beneficio en agosto.

Antes que nada, es importante tener en cuenta que el monto del subsidio lo determina la Secretaría de Energía y puede variar según la cantidad de personas en el hogar, la ubicación geográfica y la temporada del año.

Dicho esto, es necesario cumplir con ciertas condiciones que garantizan que el subsidio llegue a quienes realmente lo necesitan. Los principales criterios son:

  • Ningún miembro del grupo familiar puede figurar como titular de una conexión a la red de gas natural ni haber solicitado la Tarifa Social de Gas.
  • Los ingresos mensuales del hogar no deben superar el equivalente a dos salarios mínimos vitales y móviles. En el caso de monotributistas, se permite hasta la categoría C.
  • Si algún integrante cuenta con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, el límite de ingresos se eleva a tres salarios mínimos o hasta la categoría D en monotributo.
  • En provincias como La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Patagones (Buenos Aires), el tope es de 2,8 salarios mínimos o categoría D. Con una persona con discapacidad, el límite aumenta a 4,2 salarios mínimos o categoría E.
