ElPrograma Hogar es un subsidio mensual directo otorgado por Anses, diseñado para facilitar el acceso a la garrafa. Busca cubrir parte del costo para hogares de bajos recursos y entidades de bien público que no cuentan con conexión a la red de gas natural. Consultá cuáles son los requisitos para acceder al beneficio en agosto.
image.png
Programa Hogar de ANSES: estos son los requisitos para cobrar en agosto 2025
Programa Hogar de ANSES: estos son los requisitos para cobrar en agosto 2025
Antes que nada, es importante tener en cuenta que el monto del subsidio lo determina la Secretaría de Energía y puede variar según la cantidad de personas en el hogar, la ubicación geográfica y la temporada del año.
Dicho esto, es necesario cumplir con ciertas condiciones que garantizan que el subsidio llegue a quienes realmente lo necesitan. Los principales criterios son:
Ningún miembro del grupo familiar puede figurar como titular de una conexión a la red de gas natural ni haber solicitado la Tarifa Social de Gas.
Los ingresos mensuales del hogar no deben superar el equivalente a dos salarios mínimos vitales y móviles. En el caso de monotributistas, se permite hasta la categoría C.
Si algún integrante cuenta con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, el límite de ingresos se eleva a tres salarios mínimos o hasta la categoría D en monotributo.
En provincias como La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Patagones (Buenos Aires), el tope es de 2,8 salarios mínimos o categoría D. Con una persona con discapacidad, el límite aumenta a 4,2 salarios mínimos o categoría E.
Para saber si sos beneficiario, podés ingresar a la página oficial de ANSES o acercarte a los centros de atención autorizados. También podés verificarlo llamando a la línea telefónica del programa o visitando los sitios habilitados para consultas.