El duro relato de un bombero de Guaymallén tras la intervención del Gobierno

Revuelo en el seno del Cuartel Central de Bomberos Voluntarios de Guaymallén.

La intervención plena dispuesta por el Gobierno de Mendoza sobre la Asociación de Bomberos Voluntarios de Guaymallén “no sorprendió” , según aseguró Franco Privato, jefe interino del cuartel, quien dio detalles sobre lo ocurrido en el seno del cuerpo de bomberos durante los últimos años.

En declaraciones al programa Hermoso Caos de Aconcagua Radio , el bombero sostuvo que la medida “se venía trabajando” desde hace meses y que era esperada tras la detección de graves irregularidades.

“No eran los bomberos, eran cinco personas civiles que administraron el cuartel durante años y se llevaron plata” , afirmó.

Privato indicó que se realizaron más de 140 denuncias internas por presuntas maniobras irregulares, vinculadas al manejo de fondos provenientes de subsidios, aportes municipales y donaciones. “Son montos millonarios”, remarcó, en base al dinero que desapareció.

Además, desmintió versiones sobre un supuesto deterioro operativo: “Hoy el cuartel funciona a la perfección”. En ese sentido, destacó mejoras en la prestación del servicio y una mayor transparencia en la gestión.

La intervención en Guaymallén se extenderá por seis meses y no se descarta que la investigación derive en causas judiciales.

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