Día Internacional del Coworking: qué es y por qué se celebra hoy, 9 de agosto

Cada 9 de agosto, se conmemora el Día Internacional del Coworking. A continuación, todos los detalles de esta efeméride.

Cada 9 de agosto se celebra el Día Internacional del Coworking, una efeméride creada para resaltar el impacto y la evolución de este modelo de trabajo, que ha transformado la forma en la que se trabaja cotidianamente. A continuación, te contamos todos los detalles.

Coworking (2)
El concepto de coworking surgió inicialmente como una idea entre trabajadores independientes, con el propósito de crear una comunidad colaborativa. Con el tiempo, empresas de diversos sectores comenzaron a invertir en estos espacios, atraídas por su flexibilidad y accesibilidad. Hoy en día, los espacios comerciales de una sola planta dedicados al coworking se han expandido notablemente en ciudades de todo el mundo.

Aunque el término coworking fue acuñado por primera vez en 1999, no fue sino hasta 2005 cuando ganó popularidad, tras la creación del primer espacio de coworking por Brad Neuberg.

El Día Internacional del Coworking fue establecido para resaltar el impacto y la evolución de este modelo de trabajo que ha transformado la manera en que nos organizamos laboralmente. Cabe destacar que, durante la pandemia, el coworking adquirió aún más relevancia, al convertirse en una opción clave en el trabajo remoto y flexible. / Infobae

