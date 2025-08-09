9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas: su origen y por qué es importante

Cada 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una efeméride establecida para fomentar la cooperación global en la atención y solución de los diversos desafíos que enfrentan estas comunidades en diversos ámbitos. A continuación, los detalles de su origen veradero.

Día Internacional de los Pueblos Indígenas: por qué se conmemora hoy, 9 de agosto El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció la importancia de incluir en la agenda internacional las problemáticas y condiciones que afectan a los pueblos indígenas en todo el mundo, y decidió establecer el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Esta fecha tiene como objetivo promover la colaboración entre países para abordar y resolver asuntos relacionados con la salud, educación, economía, medio ambiente, uso del suelo, desarrollo y derechos humanos de estas comunidades.

Además, las autoridades aprovechan esta ocasión para concientizar a la sociedad sobre la relevancia histórica de los pueblos indígenas y destacar sus valiosas contribuciones al fortalecimiento de la integración y el respeto cultural.

