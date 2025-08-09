Anotá

Pensiones No Contributivas: cuándo y cuánto cobro en agosto 2025

Como es habitual, la Anses paga cada mes las Pensiones No Contributivas (PNC). Conocé las fechas de cobro y los montos correspondientes al mes de agosto.

Pensiones No Contributivas: cuándo y cuánto cobro en agosto 2025
Pensiones No Contributivas: cuándo y cuánto cobro en agosto 2025
Por Sitio Andino Economía

Las Pensiones No Contributivas son prestaciones mensuales otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). A través de sus canales oficiales, el organismo ya confirmó las fechas de cobro y los montos correspondientes para quienes perciban este beneficio en agosto.

Pensión No Contributiva
Pensiones No Contributivas: cuándo y cuánto cobro en agosto 2025

Pensiones No Contributivas: cuándo y cuánto cobro en agosto 2025

Pensiones No Contributivas: cuándo y cuánto cobro en agosto 2025

Las Pensiones No Contributivas son prestaciones sociales destinadas a sectores vulnerables que no han realizado aportes suficientes para acceder a una jubilación ordinaria, garantizando un apoyo económico a quienes no cuentan con los requisitos para una pensión contributiva.

Lee además
el derrumbe de las cadenas de tecnologia en argentina: garbarino, compumundo y start_ no van mas
Crisis Económica

El derrumbe de las cadenas de tecnología en Argentina: Garbarino, Compumundo y Start_ no van más
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 9 de agosto de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 9 de agosto de 2025

Este esquema abarca a personas con discapacidad, adultos mayores sin cobertura, madres de siete hijos o más y personas diagnosticadas con determinadas enfermedades.

A continuación, te presentamos los montos según el tipo de PNC más el bono de $70.000:

  • Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez: $290.013,76
  • Pensiones no contributivas (PNC) para madres de siete o más hijos: $384.305,37
  • Prestación Universal de Adultos Mayores (PUAM): $321.444,30

Dicho esto, a continuación se detallan las fechas de cobro:

  • Documentos terminados en 0 y 1: viernes 8 de agosto
  • Documentos terminados en 2 y 3: lunes 11 de agosto
  • Documentos terminados en 4 y 5: martes 12 de agosto
  • Documentos terminados en 6 y 7: miércoles 13 de agosto
  • Documentos terminados en 8 y 9: jueves 14 de agosto

Si querés consultar el calendario de pagos completo de agosto, con todas las asignaciones detalladas, hacé clic aquí. / Infobae

Temas
Seguí leyendo

Las dos medidas de Milei para blindar el equilibrio fiscal

Comenzó la etapa virtual de la audiencia de PSJ Cobre Mendocino con un amplio respaldo ciudadano

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 8 de agosto de 2025

"Cada vez se abandonan más fincas": el Valle de Uco expone la crítica situación de la economía regional

El dólar retrocedió $35 en la semana y se aleja del techo de la banda cambiaria

Los aranceles de Donald Trump y la afectación al vino argentino

Jimena Latorre: "La coordinación y la integración son claves para la sostenibilidad"

Desregulación con consecuencias: Chile suspende la importación de carne desde la Patagonia

LO QUE SE LEE AHORA
el derrumbe de las cadenas de tecnologia en argentina: garbarino, compumundo y start_ no van mas
Crisis Económica

El derrumbe de las cadenas de tecnología en Argentina: Garbarino, Compumundo y Start_ no van más

Las Más Leídas

Decomisaron más de 400 kilos de carne en mal estado en Las Heras
Plan Integral contra el Abigeato

Decomisaron más de 400 kilos de carne en mal estado en Las Heras

Autoridades de la DGE debaten el futuro de la educación Secundaria. 
Reforma educativa

La educación Secundaria que se viene en Mendoza: los puntos clave de la reforma, en debate

De la Vendimia a la política: quién es la reina que aparece en una lista para estas elecciones 2025
SALTO

De la Vendimia a la política: quién es la ex reina que aparece en una lista para estas elecciones 2025

La falta de nieve obliga a Los Puquios a cerrar su temporada de manera anticipada.
Balance

"Hasta aquí llegamos": la falta de nieve obliga a Los Puquios a anticipar el cierre de la temporada

Cacho Garay fue operado de urgencia tras sufrir una descompensación
Preocupante

Cacho Garay fue operado de urgencia tras sufrir una descompensación

Te Puede Interesar

La historia detrás de la nueva ley en homenaje a Johana Chacón, un caso que conmocionó a Mendoza
Memoria activa

La historia detrás de la nueva ley en homenaje a Johana Chacón, un caso que conmocionó a Mendoza

Por Carla Canizzaro
La importancia del sistema Pehuenche para Mendoza y la región: qué dicen las autoridades video
De interés

Los pasos Pehuenche y Las Leñas, en la agenda nacional: los detalles de una reunión clave en Buenos Aires

Por Sitio Andino Política
Trágico accidente en Ciudad: una joven murió tras un choque de motos
Siniestro fatal

Trágico accidente en Ciudad: una joven murió tras un choque de motos

Por Sitio Andino Policiales