Pensiones No Contributivas: cuándo y cuánto cobro en agosto 2025

Las Pensiones No Contributivas son prestaciones mensuales otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ). A través de sus canales oficiales, el organismo ya confirmó las fechas de cobro y los montos correspondientes para quienes perciban este beneficio en agosto .

Las Pensiones No Contributivas son prestaciones sociales destinadas a sectores vulnerables que no han realizado aportes suficientes para acceder a una jubilación ordinaria, garantizando un apoyo económico a quienes no cuentan con los requisitos para una pensión contributiva.

Pensiones No Contributivas: cuándo y cuánto cobro en agosto 2025

Mercado cambiario Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 9 de agosto de 2025

Crisis Económica El derrumbe de las cadenas de tecnología en Argentina: Garbarino, Compumundo y Start_ no van más

Este esquema abarca a personas con discapacidad , adultos mayores sin cobertura , madres de siete hijos o más y personas diagnosticadas con determinadas enfermedades .

A continuación, te presentamos los montos según el tipo de PNC más el bono de $70.000 :

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez: $ 290.013,76

Pensiones no contributivas (PNC) para madres de siete o más hijos: $ 384.305,37

Prestación Universal de Adultos Mayores (PUAM): $321.444,30

Dicho esto, a continuación se detallan las fechas de cobro:

Documentos terminados en 0 y 1 : viernes 8 de agosto

: viernes 8 de agosto Documentos terminados en 2 y 3 : lunes 11 de agosto

: lunes 11 de agosto Documentos terminados en 4 y 5 : martes 12 de agosto

: martes 12 de agosto Documentos terminados en 6 y 7 : miércoles 13 de agosto

: miércoles 13 de agosto Documentos terminados en 8 y 9: jueves 14 de agosto

Si querés consultar el calendario de pagos completo de agosto, con todas las asignaciones detalladas, hacé clic aquí. / Infobae