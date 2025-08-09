Las Pensiones No Contributivas son prestaciones mensuales otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). A través de sus canales oficiales, el organismo ya confirmó las fechas de cobro y los montos correspondientes para quienes perciban este beneficio en agosto.
Pensión No Contributiva
Pensiones No Contributivas: cuándo y cuánto cobro en agosto 2025
Las Pensiones No Contributivas son prestaciones sociales destinadas a sectores vulnerables que no han realizado aportes suficientes para acceder a una jubilación ordinaria, garantizando un apoyo económico a quienes no cuentan con los requisitos para una pensión contributiva.