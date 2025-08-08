Ayuda Escolar de ANSES: esto vas a cobrar si la recibís en agosto 2025

Ayuda Escolar Anual.jpg Ayuda Escolar de ANSES: esto vas a cobrar si la recibís en agosto 2025 Ayuda Escolar de ANSES: esto vas a cobrar si la recibís en agosto 2025 La "Ayuda Escolar Anual" está destinada a estudiantes de todos los niveles educativos, con el fin de apoyar a los sectores más vulnerables y facilitar la compra de útiles e insumos escolares.

Según la información oficial, quienes reciban este beneficio en los próximos meses obtendrán $85.000, una cifra que se mantendrá fija durante todo el año sin aumentos.

Es importante destacar que esta asignación se abona junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo, siempre que se haya presentado el certificado de alumno regular antes del 31 de diciembre de cada año. La acreditación se realiza a los 60 días desde la presentación.

Cómo solicitar la Ayuda Escolar 2025 Para solicitar la Ayuda Escolar 2025, es necesario seguir estos pasos: Ingresar a Mi ANSES : Utilizar el CUIL y la Clave de la Seguridad Social para acceder al portal.

: Utilizar el CUIL y la Clave de la Seguridad Social para acceder al portal. Seleccionar la sección "Hijos" : Luego, elegir la opción "Presentar Certificado Escolar".

: Luego, elegir la opción "Presentar Certificado Escolar". Descargar el formulario : Obtener el formulario correspondiente a cada hijo.

: Obtener el formulario correspondiente a cada hijo. Completar y firmar : Imprimir el formulario y llevarlo al establecimiento educativo para que sea completado y firmado.

: Imprimir el formulario y llevarlo al establecimiento educativo para que sea completado y firmado. Subir el formulario: Cargar una foto del formulario completo desde el mismo portal de Mi ANSES. Si querés consultar el calendario de pagos completo de agosto, con todas las asignaciones detalladas, hacé clic aquí. / El Cronista