La Ayuda Escolar Anual de Anses es un beneficio otorgado por el gobierno nacional a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar o Asignación por Hijo con Discapacidad. Te contamos cuál será el monto si cobras en agosto de 2025.
Ayuda Escolar Anual.jpg
Ayuda Escolar de ANSES: esto vas a cobrar si la recibís en agosto 2025
Ayuda Escolar de ANSES: esto vas a cobrar si la recibís en agosto 2025
La "Ayuda Escolar Anual" está destinada a estudiantes de todos los niveles educativos, con el fin de apoyar a los sectores más vulnerables y facilitar la compra de útiles e insumos escolares.
Según la información oficial, quienes reciban este beneficio en los próximos meses obtendrán $85.000, una cifra que se mantendrá fija durante todo el año sin aumentos.
Es importante destacar que esta asignación se abona junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo, siempre que se haya presentado el certificado de alumno regular antes del 31 de diciembre de cada año. La acreditación se realiza a los 60 días desde la presentación.
Cómo solicitar la Ayuda Escolar 2025
Para solicitar la Ayuda Escolar 2025, es necesario seguir estos pasos:
Ingresar a Mi ANSES: Utilizar el CUIL y la Clave de la Seguridad Social para acceder al portal.
Seleccionar la sección "Hijos": Luego, elegir la opción "Presentar Certificado Escolar".
Descargar el formulario: Obtener el formulario correspondiente a cada hijo.
Completar y firmar: Imprimir el formulario y llevarlo al establecimiento educativo para que sea completado y firmado.
Subir el formulario: Cargar una foto del formulario completo desde el mismo portal de Mi ANSES.