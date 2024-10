Con clases públicas, estudiantes luchan por mantener la educación gratuita en Mendoza.

Los grupos se dividieron en clases públicas por cátedra, artistas que se expresaron a través de la música y grupos de docentes (como el de la Escuela Carmen Vera Arenas), donde reflexionaron sobre la importancia de continuar con el plan de lucha . Las rondas estuvieron ubicadas en el suelo, ya que no se les permitió descargar las sillas que habían llevado para la comodidad de los asistentes, y hubo un despliegue policial que acompañó el evento, pero sin interrumpir .

Prácticamente ha sellado la sentencia de muerte para las universidades Prácticamente ha sellado la sentencia de muerte para las universidades

La licenciada en Ciencia Política y Administración Pública también explicó cómo las medidas del presidente repercute en la universidad: "Ya se ha empezado a ver cómo se reducen las becas, sus montos, cómo cada vez es más difícil acceder, permanecer y regresar a la universidad".

clase publica, uncuyo, marcha uncuyo, paro universitario.jpg Noelia Naranjo destacó que la toma del Rectorado es un "hecho simbólico" ya que las actividades de quienes trabajar en el recinto se pueden realizar con normalidad. Foto: Yemel Fil

El alumnado de la UNCuyo decidió continuar con un plan de lucha que involucre a la sociedad mendocina, por eso "nos hemos juntado en la Legislatura y no en la universidad". Para finalizar, dijo: "No podemos permitirnos que nuestra universidad desaparezca, no podemos permitirnos que nuestros jóvenes tengan que irse del país para poder buscar un futuro".

"Estamos trabajando desde los distintos espacios para poder continuar la lucha y resistir ante el plan de la avanzada de Javier Milei", concluyó Noelia Naranjo.

Te puede interesar leer:Pobreza: aseguran que vivimos con uno de los valores más altos de los últimos 20 años

Luego fue el turno de Emiliano Diez, secretario general de FADIUNC, quien a través de una metáfora puso en contexto la situación de los estudiantes: "Estamos sentados en la Peatonal, sentados en las piedras, que no es el mejor escenario para aprender, pero también nos representa la dura realidad".

clase publica, uncuyo, marcha uncuyo, paro universitario.jpg Emiliano Diez destacó y agradeció que la sociedad acompañó las marchas universitarias. Foto: Yemel Fil

"En Mendoza la protesta está criminalizada, sin embargo, no va a ser censurada. No nos van a frenar, vamos a seguir luchando por la educación, a seguir luchando por las causas justas que está llevando el pueblo adelante en distintos escenarios" continuó en su discurso el referente de FADIUNC.

También podés leer: Durante 2024, el Gobierno nacional invirtió un 40% menos en educación

Con respecto a las tomas de edificios y al plan de lucha, expresó: "Hemos copado las calles con las grandes marchas universitarias que tuvimos el 23 de abril y el 2 de octubre. Hoy se volvió a marchar, hay facultades que han estado en vigilia, el Rectorado está tomado".

La universidad la vamos a defender con el cuerpo, estando en esos lugares y no se la vamos a entregar. La universidad la vamos a defender con el cuerpo, estando en esos lugares y no se la vamos a entregar.

Y agregó: "Vamos a seguir con el plan de lucha toda la semana, que viene con medidas de visibilización en los distintos espacios, disputando con nuestros compañeros y compañeras en las facultades y también viendo qué actividades organizamos para interpelar a la sociedad que nos acompañó en las marchas" .

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Maile_Rod/status/1847033145897406810&partner=&hide_thread=false #Mendoza la llegada de la marcha universitaria a las clases públicas de distintas cátedras de la #UNCuyo

"Veni sumate, veni a luchar, sin presupuesto no podemos estudiar" pic.twitter.com/7VjDQeCRmj — Maile Rodriguez Abalo (@Maile_Rod) October 17, 2024

Cómo sigue el plan de lucha

Noelia Naranjo destacó que la toma del Rectorado se trata de un "hecho simbólico" porque no hay suspensión de actividades, es decir, los trabajadores del edificio pueden ejercer su papel "sin ningún tipo de complicaciones".

También aclaró que "la toma y la vigilia ha sido con asistencia a clases, con las aulas abiertas" y que durante la semana que viene, hay paro sin asistencia a los lugares de trabajo durante el lunes y el martes, convocado por docentes y personal no docente.

Por otro lado, los oradores también solicitaron que los Centro de Estudiantes que no se han sumado a las actividades "pueden sumarse porque la pelea es de todos", haciendo referencia a las Facultades de Ciencias Económicas y de Ingeniería.