Ángeles de cuatro patas: el Zonda causó graves destrozos y necesitan ayuda para reconstruirlo

“En algunos caniles, las chapas cedieron y se doblaron todas, por más que estaban bien clavadas, los techos también. Algunas partes de la zona de atrás del refugio también cedieron y -añadió- las telas de media sombra se nos volaron. Las teníamos nuevas, porque tenemos que prever por el verano, ahí el calor es muy insoportable".

Sobre lo ocurrido, la mujer recordó que durante la madrugada, a las cuatro de la mañana, les llegó una llamada en la que les avisaron que el viento "era muy fuerte". "Tuvimos que salir disparando y cuando llegamos nos encontramos con la pared que parecía que la habían volteado. El portón de chapa, pesado, se había doblado", añadió.

Y continuó: "Apenas entramos nos pusimos a mirar todos los perros. Estaban todos dormidos, ni se habían enterado, además son todos sordos. Pero bueno, todos los demás, gracias a Dios, estaban bien".

Además, con la lluvia de este miércoles y las nevadas que se presentaron en la zona, los voluntarios debieron improvisar techos con nylon porque no han podido terminar la reconstrucción. "La pared que se cayó la tuvimos que armar con pallets. No podemos dejar el refugio abierto porque es un peligro", puntualizó la encargada.

Más de 180 perros y mucho trabajo por delante

De acuerdo con Beatriz, todos los perros a los que dan asilo en el Piedemonte son "viejos" y, entre ellos, se cuentan a muchos que están ciegos y sordos. En total, son 184 los caninos albergados que, por fortuna, no sufrieron los efectos del viento. "En la tarde yo le había advertido a los chicos que teníamos que asegurar bien las puertas porque habían pronosticado Zonda", explicó.

La necesidad de terminar con la construcción del lugar es la mayor preocupación de los voluntarios del refugio, ya que el bienestar de los caninos depende de ellos y, pese a que las donaciones de la comunidad son gratamente recibidas por la encargada del lugar, precisaron que se necesita más voluntarios. En especial hombres. "Dos nada más nos están ayudando y no damos abasto", detalló Beatriz.

Angeles de cuatro patas, el regfugio destruido por el Zonda 1.jpg El refugio de animales "Ángeles de Cuatro Patas" sufrió graves destrozos tras el viento Zonda. Foto: Beatriz Méndez.

A esto se suma otro dolor de cabeza, ya que en la villa donde se encuentra ubicado el refugio aún no se ha restablecido la conexión eléctrica. "Lo que pasa es que hace poco hicieron la instalación, pero el tema es que cuando la estaban haciendo, algunos postes no quedaron bien puestos y se cayeron", explicó la mujer.

"Dicen que por una semanita, más o menos, vamos a seguir así. De hecho tenemos que salir a buscar luces de emergencia porque en la noche las necesitamos para ir mirando cómo están los perros", completó.

Tras la destrucción por el Zonda, el refugio recibió importantes donaciones

Según contó Beatriz a este medio, los socios del refugio y la gente que vio las publicaciones en redes sociales se solidarizaron y no dudaron en aportar su granito de arena.

"Algunos nos han colaborado con algunas bolsas de cemento porque tenemos que volver a hacer la pared. Estamos tratando de recuperar un poco los ladrillos porque hay muchos que se han roto. La mayoría se han partido por la mitad, así que tenemos que comprar todo nuevo", reveló.

"Hemos tratado de recuperar lo que más podemos, pero fue un desastre. Lo cierto es que la gente se ha portado re bien porque apenas se enteraron de lo que estaba pasando han hecho publicaciones, han estado difundiendo".

En este sentido, Beatriz puntualizó que, quienes deseen, también pueden ir como voluntarios los fines de semana. "Ahora con el frío la gente está tirando muchos perros viejos y ahora sumamos dos más que están internados en la veterinaria porque no tenemos lugar. Entonces, siempre invitamos a la gente que vaya a sacarlos a pasear, a ver cómo están ellos. Incentivamos a que hagan eso", siguió.

En este sentido, precisó que quienes realizan tareas de lunes a lunes en el lugar son muy pocos y, para muchos, el refugio es como su segundo hogar. "En la semana somos entre cuatro y cinco. Los fines de semana siempre se juntan un poquito más de personas, porque muchos ya no trabajan, pero en la semana, a veces, hemos sido dos personas. También me ha tocado ir sola. No podés decir 'hoy no puedo ir' porque los perros esperan que vos les des la comida. Es un trabajo de 365 días al año", sentenció.

Cómo se puede ayudar a Ángeles de Cuatro Patas

Tras el desesperante momento que atravesó el refugio en los últimos días, muchas personas se interesaron por colaborar e, incluso, algunos aportaron cemento y material de construcción. Una empresa, contó Beatriz, aportó pallets que sacaron del apuro a los voluntarios para poder dar protección a los perrunos. Además, solo en su cuenta de Mercado Pago la encargada ya logró recaudar cerca de 900 mil pesos.

Quienes deseen ayudar a Ángeles de Cuatro Patas, pueden realizar donaciones al alias CONGO.DIARIO.SAL a nombre de Beatriz Liliana Mendez. Si se desea aportar ladrillos, cemento o maderas para la reconstrucción de los caniles y armados, pueden ponerse en contacto con la encargada del refugio al 261-756-4533.

Asimismo,si se desea asistir como voluntario, pueden contactar a Beatriz por medio de WhatsApp al número ya citado. Por este medio, ella podrá coordinar con los interesados sobre cómo llegar al lugar.

