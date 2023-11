Detalles: así fue la visita de Javier Milei a un refugio de animales de Mendoza

Javier Milei refugio de perros mendoza.jpeg

Y agregó: "Ahí fue al refugio. Me acuerdo que ese día fue en la tarde, iba por media hora porque me acuerdo que tenía otra actividad, y se terminó quedando como tres horas". Y agregó: "Ahí fue al refugio. Me acuerdo que ese día fue en la tarde, iba por media hora porque me acuerdo que tenía otra actividad, y se terminó quedando como tres horas".

Según el relato de la coordinadora, Javier Milei "estuvo tirado en los colchones con los perros más viejitos" y "le hizo cariño a todos".

"Es una persona con mucho corazón hacia los animales, uno se da cuenta cuando realmente los quieren. A veces va gente que si los perros saltan, no quieren que los ensucien. Bueno, a él no le importó nada. Se tiró a un colchón y todos andaban por arriba de él", contó. "Es una persona con mucho corazón hacia los animales, uno se da cuenta cuando realmente los quieren. A veces va gente que si los perros saltan, no quieren que los ensucien. Bueno, a él no le importó nada. Se tiró a un colchón y todos andaban por arriba de él", contó.

Entre los perros que recibieron cariño del ahora mandatario presidencial estuvieron Rocky y Lobito, de 22 años de edad aproximadamente.

Javier Milei perros refugio de animales mendoza.jpeg

También puede interesarte leer: Mendoza: ¿dónde podemos dejar a nuestras mascotas si nos vamos de vacaciones?