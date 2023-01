Mendoza: ¿dónde podemos dejar a nuestras mascotas si nos vamos de vacaciones?

Para muchas personas que tienen la posibilidad de viajar en época de vacaciones o por razones de trabajo, se suele presentar un dilema que quita el sueño: ¿qué hago con mi mascota mientras no estoy en casa y no puedo llevarla? Sitio Andino contactó a tres hoteles/guarderías de Mendoza que no sólo ofrecen hospedaje y cuidado para perros y gatos sino también algo muy importante: confianza.

Galia Leiton Martín está a punto de recibirse de veterinaria, hace años trabaja con animales y por eso, tomó la determinación de arrancar con su guardería y hotel. Su mamá, no tardó en sumarse a la idea y juntas llevan adelante “Oh My Pet”, en Godoy Cruz, cerca de Palmares.

“ No trabajo con más de 7 perritos a la vez . En cuanto al comportamiento, hemos hecho una pequeña formalidad en la que hay una cláusula que explica que si el perro es agresivo o intenta dañar a otro de los huéspedes, hay que retirarlo, la convivencia es muy importante y no tenemos por qué poner en peligro a los otros huéspedes”, agregó.

La casa de Galia tiene terraza cerrada con rejas por lo que los perros pueden entrar y salir libremente, está conectada a la cocina. “Se les da independencia en ese sentido. Claro que en la siesta, el calor se pone pesado, entonces a los perritos braquicefálicos, como los bulldog, pug, que tienen problemas respiratorios no los dejo salir. Es importante tener en cuenta esas razas con consideraciones especiales porque son muy sensibles al calor”, explicó.

“Oh My Pet”, (en Instagram @ohmpet) funciona en Benegas, Godoy Cruz. El precio por estadía depende del tamaño del perro. Si son pequeños de 7, 8 kilos como caniches, chihuahuas, $1.600 pesos el día. Los gigantes como gran danés, san Bernardo, terranova, $2.000 pesos en adelante. Normalmente, Galia comienza a tomar señas desde septiembre, no hay límite de estadía.

WhatsApp Image 2023-01-12 at 3.32.48 PM.jpeg

“Al momento de dejar al perrito, debe ir con su alimento y se preguntará el horario en el que comen, si toman medicación y a qué hora, y si son hembras, deben avisarnos si están en celo porque no se la puede juntar con otros. También pedimos vacunación completa, desparasitación interna y pipeta colocada en la semana que ingresa porque duran generalmente 25, 30 días”, señaló.

“Además, les avisamos que vamos a estar en contacto permanente para que sus compañeros humanos estén tranquilos y les pedimos dos contactos: el de una persona (familiar o amigo) que esté en Mendoza y el del veterinario que lo atiende por cualquier eventualidad. Igualmente, nunca he tenido ningún inconveniente y la verdad es se portan muy bien, es un trabajo hermoso”, cerró.

The Pet

Este proyecto también comenzó en la facultad de Veterinaria y hoy, The Pet (en Instagram @thepetguarderiademascotas) ya tiene 8 años trabajando con perros y gatos. Está cerca del Puente Olive, en Godoy Cruz y se gestó en dos casas: en la de los padres de Adriana y en la de Alan, su pareja. Después de mucho esfuerzo, pudieron alquilar una casa donde viven y reciben a mascotas para cuidar de ellas.

“Tenemos guardería de perros y gatos y en algunos casos, han traído animales exóticos como tarántulas, también conejos. Por lo general, manejamos un cupo de 30 perros que están libres en nuestra casa, hacen vida normal como si estuvieran en la suya. Los gatos no están en caniles, tienen un periodo de adaptación, pero también están sueltos, tienen la parte de arriba de la casa con varias habitaciones y balcones, y recibimos un cupo entre 6 y 8”, empezó a contar Adriana que trabaja con Alan, Malena y equipo porque también ofrecen servicio de peluquería.

“The Pet” nació a partir de una experiencia horrible: cuando Adriana era pequeña, viajó con su familia de vacaciones y dejaron a sus perritas en una guardería. A su regreso, la encontraron muy decaída y flaca y había estado en canil. “Eso siempre me hizo pensar en que debería existir un lugar donde se los cuide como en casa y acá estamos, para nosotros son nuestros perrhijos, están con nosotros todo el tiempo porque vivimos acá y los mimamos mucho”, contó.

WhatsApp Image 2023-01-17 at 10.50.50 PM.jpeg

El hotel/guardería funciona en una “casa bastante grande con un patio muy amplio. Tiene muchas habitaciones aunque siempre todos están durmiendo a nuestro alrededor así que mucho no las usan, pero tienen piezas con camas, sillones, para que elijan dónde quieren estar, son libres”, sumó Adriana.

En “The Pet” tampoco hay caniles ni jaulas, hay libertad y al igual que en “Oh My Pet” de Galia, tiene profesionales con mucho amor para cuidar y mimar a los “perrhijos” de mendocinos y turistas que necesiten dejarlos unas horas por alguna excursión. Tampoco hay estadía mínima ni máxima.

Los precios actuales son: $1.500 pesos por perro por día y $1.200 por día para gatos, en este último caso, la comida, las piedritas y lo que necesiten está incluido. Funciona en Godoy Cruz y también ofrece servicio de peluquería y traslado. Para enero ya no queda cupo, las reservas comenzaron hace meses y el requisito para la admisión es vacunación, desparasitación y pipeta. Avisar siempre si la perrita está en celo.

WhatsApp Image 2023-01-17 at 10.50.51 PM.jpeg

“No hace falta reservar con seña. Sí, al momento de solicitar fecha, vienen a una prueba previa en la que evaluamos al animal y vemos si podemos aceptarlo, si se va a llevar bien y si va a saber convivir con los perros que vengan en esa estadía”, concluyó Adriana.

Dog Dreams, hotel & spa canino

Florencia Hernández está al frente del hotel & spa canino “Dog Dreams” que funciona en Godoy Cruz hace 6 años. Es solamente para perros y está especializada en peluquería de razas grandes y spa para todas. Aquí tampoco hay caniles ni jaulas, hay un living conectado a tres patios y camas repartidas por todos lados para que los huéspedes se sientan libres y elijan su lugar favorito de la casa aunque, como en los casos anteriores: siempre cerca de Flor y su equipo.

WhatsApp Image 2023-01-21 at 12.49.05 AM.jpeg

“Unos días antes, se hace una adaptación: me lo traen una hora y ahí corroboramos el comportamiento en manada, hago salir a los dueños y lo vamos presentando de a un perrito. Esta etapa me ha funcionado mucho porque la pandemia hizo desastres también con los animales por el tema del desapego. Una vez que las cosas se volvieron a normalizar, las personas empezaron a salir nuevamente a trabajar y comenzaron a quedarse solos por algunas horas del día, esto les causa estrés. Por eso, hacemos esta adaptación previa, para ver si pueden estar lejos de sus dueños, cómo conviven con otros animales, el objetivo es que no la pasen mal”, explica Florencia.

“La casa que tengo es grande, tiene muchos sectores divididos con puertas pequeñas para que entren y salgas. Comen por separado, nunca juntos y nosotras organizamos las comidas para que no pierdan su rutina en cuanto a los horarios”, agregó.

“Dog Dreams” (en Instagram @dogdreams.hotelspacanino), funciona en el barrio Minetti, cerca de la cervecería Andes, en Godoy Cruz, dependiendo del tamaño, el cupo es de 25, 30 perros como máximo. Además de spa y peluquería, incluye “colegiales”. “Viene una adiestradora y le enseñamos trucos, trabajamos con inconvenientes como que se escapen de casa de sus dueños, muerdan o no si no hacen caso al llamado, por nombrar algunos ejemplos. Además, tenemos peluquería especializada en razas grandes”.

WhatsApp Image 2023-01-21 at 12.48.29 AM.jpeg

Las reservas comenzaron en septiembre y el precio es de $1.500 pesos para todos los perros, se puede sumar $100 pesos más si se trata de un cachorro menor de 5 meses porque requieren otros cuidados. Los requisitos son los mismos: vacunación, desparasitación y pipeta. Todos deben traer su alimento porque cambiarlo les puede producir estrés y esto impacta en su salud.

“Vengo de una familia que es muy perrera, mi abuelo criaba dogos y mi tía también tiene su hotel en Corralitos, de hecho, ahí nace la idea del proyecto: me quedé sin trabajo un diciembre hace 6, 7 años atrás, fue una de las mayores de crisis que he pasado, justo, mi tía (que trabaja en el rubro hace 12 años) emprendió un viaje y me dejó a cargo, fue el momento en el que me di cuenta que quería dedicarme a esto, me encanta estar rodeada de perros que son tan amorosos, te aceptan aunque te conozcan hace poquito, no juzgan, son incondicionales, es un trabajo hermoso”, cerró Florencia.