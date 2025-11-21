21 de noviembre de 2025
{}
21 de noviembre: conocé el origen y significado del Día de la Enfermera en Argentina

Cada 21 de noviembre, se conmemora el Día de la Enfermera en Argentina. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

21 de noviembre: conoce el origen y significado del Día de la Enfermera en Argentina

21 de noviembre: conoce el origen y significado del Día de la Enfermera en Argentina

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 21 de noviembre se celebra el Día de la Enfermera en Argentina. Esta efeméride tiene su origen en un acontecimiento clave que impulsó la profesionalización de los trabajadores de la salud. En esta nota, te contamos todo lo que debés saber.

enfermera (2)
Hoy se celebra el Día de la Enfermera en Argentina

Hoy se celebra el Día de la Enfermera en Argentina

Por qué se celebra el Día de la Enfermera en Argentina

La fecha se remonta al 21 de noviembre de 1953, cuando se creó la Federación de Asociaciones de Profesionales Católicas de Enfermería, que agrupa a enfermeros y enfermeras a nivel nacional.

A esta conmemoración se suma la festividad de Nuestra Señora de los Remedios, patrona de la profesión, proclamada en 1727 para proteger a la población de la fiebre del tifus que causó numerosas muertes en la Ciudad de Buenos Aires.

Gracias a estos hechos históricos, el Ministerio de Salud de la Nación decidió instaurar este día para homenajear a los trabajadores de la salud, reconociendo las diversas funciones que desempeñan en los centros sanitarios.

Día Internacional de la Enfermería: cuándo se celebra

A nivel mundial, el Día Internacional de la Enfermería se celebra el 12 de mayo en honor a Florence Nightingale, considerada la fundadora de la enfermería moderna.

Su reconocimiento se consolidó tras destacarse por su labor durante la Guerra de Crimea (1853). Fue apodada “La dama de la lámpara” gracias a una crónica publicada en The New York Times, que la retrataba recorriendo los pasillos del hospital con una lámpara mientras atendía a los pacientes. / Clarín

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 21 de noviembre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

