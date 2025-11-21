Día Mundial del Reciclaje y del Aire Puro: origen e historia de la celebración del 21 de noviembre Foto: Freepix

Cada 21 de noviembre, a nivel internacional, se conmemora el Día del Reciclaje y del Aire Puro. Es un día especial que busca poner en debate el cuidado de los ecosistemas y reflexionar sobre la importancia del aire limpio para la salud de las personas.

Por qué se celebra el Día Mundial del Reciclaje y del Aire Puro el 21 de noviembre La Organización Mundial de la Salud (OMS) impulsó esta efeméride en 1977 con el objetivo de visibilizar la contaminación del aire y sus consecuencias para la salud humana y el entorno natural.

El desarrollo humano ha producido siempre efectos sobre el medio ambiente, pero desde la Revolución Industrial la degradación de la calidad del aire se aceleró. Ese deterioro está relacionado con un aumento de enfermedades no transmisibles que, en muchos casos, afectan de forma particular a niños, adolescentes y personas embarazadas.

Auto - Humo Día Mundial del Reciclaje y del Aire Puro hoy, 21 de noviembre. Foto: web Según datos de la OMS, la contaminación del aire figura entre los principales riesgos para la salud pública en América Latina y el Caribe: se atribuyen alrededor de 7 millones de muertes prematuras al aire contaminado y 4,3 millones de muertes anuales a la contaminación del aire interior, frecuentemente vinculada a la combustión de biomasa.

Por esa razón, la conmemoración del 21 de noviembre promueve la garantía del derecho a la calidad del aire, sobre todo para los grupos en situación de riesgo. Lograrlo requiere políticas públicas y acciones colectivas orientadas a reducir emisiones, promover el reciclaje y mejorar las condiciones ambientales para toda la población. Fuente: Sociedad Argentina de Pediatría.

