Por qué hoy, 20 de noviembre, se conmemora el Día de la Soberanía Nacional

Cada 20 de noviembre se conmemora el Día de la Soberanía Nacional , una efeméride que recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado , ocurrida en un recodo del río Paraná, al norte de la provincia de Buenos Aires. Conocé todos los detalles.

El 20 de noviembre de 1845 , soldados argentinos lograron repeler la invasión del ejército anglo-francés, que intentaba colonizar territorios de nuestro país. El Gobierno de Juan Manuel de Rosas, respaldado desde el exilio por el general José de San Martín, organizó la resistencia y logró impedir el avance enemigo.

Las fuerzas invasoras buscaban ingresar por el río Paraná, pero las tropas nacionales, al mando de Lucio Mansilla, se adelantaron en un estrecho recodo conocido como la Vuelta de Obligado , en el distrito bonaerense de San Pedro.

Aunque los invasores superaban ampliamente en número y tecnología a las fuerzas argentinas, estas no se amedrentaron y combatieron durante siete horas , impidiendo que el enemigo ocupara las costas, paso necesario para adentrarse en el territorio.

Esta resistencia aseguró la defensa del país tanto en fronteras como en términos comerciales, evitando que los productos extranjeros desplazaran a los locales en el mercado. El hecho consolidó la soberanía nacional, derivó en la firma de un tratado de paz entre Argentina, Francia y Gran Bretaña, y quedó en la historia como un símbolo de independencia, libertad y unidad nacional.

