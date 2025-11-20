20 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Efemérides

Por qué hoy, 20 de noviembre, se conmemora el Día de la Soberanía Nacional

Cada 20 de noviembre, se celebra el Día de la Soberanía Nacional. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Por qué hoy, 20 de noviembre, se conmemora el Día de la Soberanía Nacional

Por qué hoy, 20 de noviembre, se conmemora el Día de la Soberanía Nacional

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 20 de noviembre se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, una efeméride que recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en un recodo del río Paraná, al norte de la provincia de Buenos Aires. Conocé todos los detalles.

Día de la Soberanía Nacional.jpg
20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Qué sucedió el 20 de noviembre de 1845

El 20 de noviembre de 1845, soldados argentinos lograron repeler la invasión del ejército anglo-francés, que intentaba colonizar territorios de nuestro país. El Gobierno de Juan Manuel de Rosas, respaldado desde el exilio por el general José de San Martín, organizó la resistencia y logró impedir el avance enemigo.

Lee además
Día Provincial del Agua: por qué se celebra hoy, 20 de noviembre
Efemérides

Día Provincial del Agua: por qué se celebra hoy, 20 de noviembre
Preocupación por más de 300 contagios de Covid-19 en una semana.
Alerta nacional

Rebrote de Covid en una localidad argentina despierta alarmas en el país y recomiendan uso de barbijo

Las fuerzas invasoras buscaban ingresar por el río Paraná, pero las tropas nacionales, al mando de Lucio Mansilla, se adelantaron en un estrecho recodo conocido como la Vuelta de Obligado, en el distrito bonaerense de San Pedro.

Aunque los invasores superaban ampliamente en número y tecnología a las fuerzas argentinas, estas no se amedrentaron y combatieron durante siete horas, impidiendo que el enemigo ocupara las costas, paso necesario para adentrarse en el territorio.

Esta resistencia aseguró la defensa del país tanto en fronteras como en términos comerciales, evitando que los productos extranjeros desplazaran a los locales en el mercado. El hecho consolidó la soberanía nacional, derivó en la firma de un tratado de paz entre Argentina, Francia y Gran Bretaña, y quedó en la historia como un símbolo de independencia, libertad y unidad nacional.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 20 de noviembre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

Temas
Seguí leyendo

Ahorrá con Banco Nación: todo sobre la promoción en farmacias y compras de productos

Día Internacional del Hombre: por qué se celebra hoy, 19 de noviembre

Día de Prevención del Abuso Sexual en Niños y Adolescentes: origen y objetivo del 19 de noviembre

Por qué no cobré la Beca Progresar de noviembre 2025

El Teatro Independencia cumple 100 años: el templo cultural que forjó a generaciones mendocinas

Día Mundial de los Récord Guinness: qué se celebra este 18 de noviembre y su origen

Luna creciente en noviembre: qué significa y cómo aprovechar su energía

Día del Escultor y las Artes Plásticas en Argentina: por qué se celebra hoy, 17 de noviembre

LO QUE SE LEE AHORA
resultados del quini 6 hoy miercoles 19 de noviembre: numeros ganadores del sorteo 3323
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323

Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores.
En detalle

Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores

Finde largo: qué pasará con las clases en Mendoza este viernes 21 de noviembre.
Finde largo

Finde largo: qué pasará con las clases en Mendoza este viernes 21 de noviembre

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén.
Hay siete sospechosos

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén

Un mendocino se ganó 24 millones de pesos en el Quini 6 este miércoles 19 de noviembre.
¡Qué suerte!

Un mendocino ganó 24 millones en el Quini 6: a qué números jugó

Te Puede Interesar

Fiesta de la Vendimia: últimas horas para postularse para la máxima celebración de Mendoza.
Edición 2026

Fiesta de la Vendimia: últimas horas para postularse para la máxima celebración de Mendoza

Por Natalia Mantineo
Zonda, el pronóstico del tiempo para este jueves 20 de noviembre en Mendoza
el clima

Zonda, el pronóstico del tiempo para este jueves 20 de noviembre en Mendoza
Luis García aparece como el principal apuntado para asumir en el Tomba.
cambios

Godoy Cruz busca técnico tras el descenso ¿Llega Luis García y se va Asad?

Por Martín Sebastián Colucci