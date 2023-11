Un profesional y un amateur en la pelea de fondo.

No podía salirle peor la pelea final a Javier Milei. El hombre que llegó a candidato a Presidente de la Nación por sus participaciones en programas de televisión, en el mismo ring tuvo su peor actuación. Es que un debate no es para panelistas. No era el de este domingo un combate de amateurs, sino la pelea de fondo de profesionales por el cinturón de peso completo.