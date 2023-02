Suarez confirmó que Cornejo será el candidato a Gobernador en Mendoza

El ex mandatario será el segundo desde la vuelta a la democracia que intentará tener otro mandato, luego de que en 2011 Roberto Iglesias participara de la contienda. De esta manera, además, se despeja el panorama para el oficialismo, aunque en las últimas semanas varios dirigentes ya habían disminuido su exposición como posibles precandidatos.

"Por eso, creo que Alfredo Cornejo tiene que ser el gobernador que me suceda. Lo he propuesto al equipo puertas adentro, confiado del amplio consenso que su figura genera y, también, lo he propuesto públicamente porque sé del afecto que le brindan las mendocinas y los mendocinos", agregó.