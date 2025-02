Sin Victoria Villarruel, Javier Milei organiza una cena tras la apertura de la Asamblea Legislativa

El presidente Javier Milei está ultimando los detalles de su discurso para la apertura de la Asamblea Legislativa , que se llevará a cabo este sábado. Además de su intervención ante los legisladores, Milei tiene prevista una cena de cierre en la Casa Rosada , pero, su relación continúa distante con la vicepresidenta Victoria Villarruel ya que, la funcionaria no será invitada.

Congreso de la Nación El oficialismo no logró quórum para renovar sus autoridades en el Senado

Victoria Villarruel no será invitada a la cena organizada por Javier Milei.

Por otro lado, el mandatario sostuvo que su compañera de fórmula "en muchas cosas está más cerca de la casta". Durante una entrevista reveló además que Villarruel eligió no asistir a las reuniones de Gabinete que se dan cada jueves del año en Casa Rosada, por lo que su vínculo con el Ejecutivo es nulo.

“No tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No participa de las reuniones de Gabinete. Decidió no participar. Hace mucho tiempo que decide no participar en las reuniones de Gabinete”, remarcó Milei en declaraciones televisivas.

La creciente distancia entre el presidente y la vicepresidenta generó sospechas, debido a la agenda "paralela" de Villarruel, quien mantiene una fuerte presencia en las provincias y busca posicionar su propio nombre.