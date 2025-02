Asamblea Legislativa: la oposición ya anticipa ausencias y algunos bloques enviarán delegaciones reducidas.

Los primeros en avisar que no estarán en la apertura de sesiones ordinarias, que Milei encabezará por cadena nacional desde las 21 de este sábado, fueron los senadores de Unión por la Patria. “Ya decidimos no escuchar al presidente” , confirmó en declaraciones radiales el jefe del interbloque, José Mayans .

Por su parte, el bloque de UP que conduce Germán Martínez en Diputados, y que ocupa la totalidad de las bancas del sector izquierdo del recinto todavía no fijó una decisión, pero habría una mayoría dispuesta a imitar a los senadores de su espacio. Este miércoles realizaron un encuentro por zoom y este jueves continuarán con las deliberaciones.

La oposición ya anticipa ausencias y bloques reducidos

Encuentro Federal, la bancada que preside Miguel Pichetto, asistirá al menos la mitad de sus miembros. Uno de los legisladores que sí irá considera que hay que estar para “darle entidad justamente al Congreso”.

En tanto, desde Democracia para Siempre, los radicales díscolos, solamente participarán el presidente y la vicepresidenta del bloque, Pablo Juliano y Marcela Coli, respectivamente.

El Frente de Izquierda, reconocido por los carteles que utiliza en esas ocasiones, todavía no definió qué hará.

Otro de los que anticipó que no escuchará a Milei es el senador y presidente de la UCR Nacional, Martín Lousteau. “El sábado no voy a ir a la apertura de sesiones, no voy a avalar con mi presencia las cosas que acaba de hacer el presidente porque no lo avalo para nada”, dijo en referencia a las designaciones de jueces de la Corte por decreto. Y añadió: “Ya fui dos veces y lo que hacen es montar un mecanismo de barras en los balcones, de no dejar que entre el periodismo, de agresión permanente y de utilización de las cámaras como les plazca; eso ya lo hacía el kirchnerismo y lo viví varias veces”. Fuente: Parlamentario