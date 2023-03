Sin roll over, Suarez pagará deuda por 60 millones de dólares

Finalmente el gobernador Rodolfo Suarez decidió avanzar en un pago de deuda millonario, y dejar de lado el polémico decreto que lo autorizaría a un roll over. Así, la Provincia de Mendoza desembolsará 60 millones de dólares con fondos propios para hacer frente a estos compromisos . Fuerte crítica al PJ.

La fecha límite vence el domingo, día en que se deberán pagar 40 millones de dólares correspondientes a capital y alrededor de 20 millones de esa moneda por intereses a The Bank of New York Mellon. Y la operación fue anunciada este viernes por el gobernador a través de su cuenta de Twitter, en la que publicó: "En Mendoza cumplimos con nuestros compromisos. Es por ello que la provincia desembolsó 60 millones de dólares (accediendo al cambio oficial) para cancelar los vencimientos de deuda. De esta manera, alcanzamos el menor stock de deuda en 20 años".