Sin Pacto de Mayo, el Gobierno oficializó las actividades de Milei el 25

Al no haber cumplido aún con el propósito de aprobar la ley ómnibus y el paquete fiscal, la Oficina del Presidente confirmó este martes que Javier Milei “se hará presente en la Ciudad de Córdoba” el sábado 25 , pero no habrá firma del Pacto de Mayo con los gobernadores, como ya se había anticipado por fuentes oficiales .

“Como explicó el Presidente en su discurso de Apertura de Sesiones Ordinarias el 1 de marzo, el Pacto de Mayo, que busca reinsertar a nuestro pueblo en la senda del desarrollo y la prosperidad, se firmará con los gobernadores, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ex presidentes, presidentes de los partidos políticos, dirigentes sociales y representantes del sector empresarial, cuando se hayan aprobado la Ley Bases y la Reforma Fiscal”, argumentó la Oficina del Presidente para explicar lo que sucederá el próximo sábado 25 de mayo.

gobernadores-milei-francos.webp Javier Milei no tendrá foto con los gobernadores ni Pacto de Mayo este sábado 25

Por qué no habrá firma del Pacto de Mayo este 25

El propio Presidente de la Nación había dicho este lunes que “no hay Pacto de Mayo porque no va a estar la Ley Bases. No dan los tiempos para que salga ahora. Se puede hacer el 20 de junio, o el 9 julio. Quince días más, menos, un mes más, no va a mover el amperímetro. Son reformas que tienen que ver con el largo plazo”.

En el mismo sentido, el ministro del Interior, Guillermo Francos, también envió un mensaje al haber asegurado que “el 25 de mayo es una fecha Patria y es una fecha que el Presidente había elegido para firmar un pacto con los sectores políticos, con los gobernadores, y había puesto como primer paso la aprobación de las leyes. Las leyes todavía no están aprobadas, con lo cual, el pacto no va a poder ser firmado”.

También el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, lamentó “profundamente” que no se haga el Pacto de Mayo, luego de haber señalado que su asistencia para concretar el acuerdo era un hecho. “Es el norte que necesita la Argentina”, señaló el representante entrerriano, quien además compartió con el Presidente el 41° congreso anual de IAEF.

En dicho evento, Javier Milei enfatizó sobre las iniciativas que impulsa la oposición en el Congreso: “Les aviso, por si les interesa, que cualquier proyecto que manden al Congreso y que busque romper la caja y hacer volar a este país por los aires, los voy a vetar, me importa un carajo ”. “O ustedes se piensan que es fácil tratar con estos maniacos, degenerados del gasto público. Fíjense que ahora lo único que hacen es mandar iniciativas para rompernos el equilibrio fiscal”, agregó.

El contexto de conflicto y falta de aprobación de las leyes fueron determinantes para que el Presidente no tuviese su ansiada foto con los gobernadores, algo que en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación propuso como la firma de un nuevo “contrato social” denominado “Pacto de Mayo”, donde estarían incluidos “10 principios del nuevo orden económico argentino”.