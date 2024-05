Francos aseguró que el Pacto de Mayo podría celebrarse el 20 de junio

En este sentido, Francos dijo que si no se aprueban las leyes, el pacto “se hará después” y planteó que no le "parece relevante el tema de la fecha, sí que la ley se apruebe cuanto antes”.

Francos apuntó contra Pedro Sánchez tras sus dichos sobre Milei: “Me parece un ridículo”

El ministro del Interior habló además acerca de los dichos del presidente del gobierno Español, Pedro Sánchez, quien dijo este sábado en un acto en Barcelona que el mandatario argentino, Javier Milei, “odia la democracia”.

“Me parece un ridículo. No solamente a mí, sino a muchos españoles les parece un ridículo. Hace unos días el presidente español apareció y planteó: `Voy a pensar a ver si renuncio`, y el lunes dijo que no renunciaba. ¿Eso es creer en la democracia? No lo sé”, afirmó Francos.

Y enfatizó: “Es una estupidez lo que dice el presidente español y me ofende como argentino”.

El ministro del Interior le respondió a Kicillof ante su rechazo de asistir al Pacto de Mayo

Francos se refirió a la negativa del gobernador bonaerense Axel Kicillof de asistir al pacto que propone el presidente Javier Milei y apuntó contra los encuentros que el mandatario provincial tuvo con sus pares de Santa Fe y Chubut.

“No tengo ningún problema en invitar al gobernador (Axel) Kicillof a concurrir a un pacto nacional en los términos en los que está planteado. Fue el propio gobernador el que se excluyó”, consideró Francos.

En tanto, el integrante del Gabinete del jefe de Estado dijo que no le parece mal que “dos gobernadores se junten", ya que son símbolos de “gestión autónoma” , aunque sostuvo que el mandatario bonaerense entrega equipamiento en otras provincias cuando tiene faltantes en Buenos Aires.

“Que dos gobernadores se junten en distintos lugares, en Santa Fe con Pullaro o en Chubut con Torres son las relaciones de gobernadores provinciales que buscan en esos actos símbolos de gestión autónoma. No me parece mal”, planteó.

Y agregó: “Si ellos quieren juntarse y darle una ambulancia a Chubut, no sé si no le faltarán en Buenos Aires. Si le quiere dar a Pullaro patrulleros también, no sé si no le faltarán en la Provincia”.

“Estuve con intendentes de municipios del conurbano muy grandes que me dijeron: ´Cómo es que le van a dar patrulleros a Santa Fe y a mí me faltan`. Está bien que hagan un acto político para los medios, pero que se fijen en sus propias provincias también”, señaló Francos.