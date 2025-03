¿Se va del bloque? La diputada libertaria que cruzó a Menem habló de su futuro

"No tengo idea qué va a pasar, pero voy a trabajar para el presidente Javier Milei ", declaró en una entrevista con C5N, y agregó: " Si me tengo que ir, me iré, no vine a convertirme en casta ".

Sin embargo, su lucha interna dentro de LLA es por el desconocimiento de la cúpula libertaria a su designación al frente de la comisión de Juicio Político, cargo por el cual fue nominada en abril del año pasado, pero que se intentó frenar posteriormente -a pedido de Karina Milei-, con la intervención del propio Menem.

Aunque lo borren de Diputados TV, aunque lo quieran censurar, voy a seguir hablando. pic.twitter.com/CRfKQuoNWJ — Marcela Pagano (@Marcelampagano) March 19, 2025

La respuesta a Almirón y los vínculos con sus pares

La diputada fue contundente al responderle a Almirón, quien hizo referencia a su reciente maternidad en una entrevista radial. "Si estaba preocupado por mi embarazo, no hubiera filtrado que tuve uno de riesgo", disparó.

Respecto a su relación con Lemoine, aseguró que inicialmente la consideró "simpática", pero que luego "se fue peleando con todo el mundo". Además, acusó a la legisladora de ser "manipulable e influenciable" y sostuvo que le hicieron creer que Pagano había sido intermediaria en una relación pasada entre Milei y Fátima Florez.

Marcela Pagano, sesión Diputados 19-03-25 DNU FMI.jpg Marcela Pagano lanzó duras críticas contra Martín Menem en la sesión por el DNU del FMI Foto: NA

La legisladora también apuntó contra el comportamiento de varios de sus compañeros de bloque, a quienes acusó de ejercer bullying y de crear chats paralelos para descalificar a otros. "Son tan torpes que hasta se confunden y mandan mensajes al que no debían", ironizó. "Están en esas cosas chiquitas y tan berretas".

Apoyo a Milei en medio del Criptogate

Pese a las fricciones internas, Pagano ratificó su respaldo al presidente Javier Milei y lo desligó del "criptoescándalo" en el que se lo menciona por la promoción del token $Libra. "Creo en la inocencia del presidente de la Nación", aseguró, y descartó que la investigación derive en un juicio político. "No hay dos tercios para avanzar con eso", afirmó.

En el cierre de la entrevista, reivindicó la figura del mandatario y su autenticidad. "Prefiero un presidente que actúa como cuando era panelista a otros que la caretean y se enriquecen a costa del Estado", sentenció. Además, minimizó las críticas hacia Milei por su imagen: "Lo critican porque usa la misma campera, pero él no pierde sus valores ni su esencia".

Con su postura desafiante y sus críticas cada vez más marcadas hacia su propio espacio, el futuro de Marcela Pagano dentro de La Libertad Avanza es una incógnita. Por ahora, su permanencia en el bloque sigue en duda. En similar situación está su compañera de bloque y aliada, Rocío Bonacci, quien junto a la periodista cruzó fuertemente a Lemoine en la sesión de la semana pasada.

Fuente: con información de Parlamentario y C5N