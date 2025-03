Javier Milei defendió la designación de los jueces, se despegó del Criptogate y cuestionó a Manes

“ Hay que tener mucho cuidado con los ñoños republicanos que dicen que es institucional cada cosa que no les gusta . He visto muchos criticar que ni siquiera son abogados”, disparó, y justificó la medida en base al juramento que le tomó el máximo tribunal a García-Mansilla.

Embed @JMilei: “Está claro que se convirtió en un baño de sangre” y “Kicillof es parte del problema”, por lo que “no se puede trabajar con él”



En otro tramo de la entrevista, el Presidente arremetió contra el Grupo Clarín, al que acusó de tergiversar hechos y crecer a través de "negociaciones turbias con el Estado".

En tal sentido, acusó a una periodista de ese medio de haber impulsado/operado el fuerte cruce entre el diputado radical Facundo Manes y el asesor presidencial Santiago Caputo, una vez finalizado su discurso.

En ese sentido, minimizó el enfrentamiento durante la sesión del sábado. “Dijo que fueron dos trompadas, pero fueron dos palmaditas en el pecho. No me sorprende porque lo impulsó una periodista del Grupo Clarín, que me la tiene jurada”, insistió.

Embed @JMilei: “Manes ha mentido de manera deliberada, dice ‘dos trompadas’ y fueron dos palmaditas en el pecho”



“Chimentos de peluquería”: qué dijo Javier Milei sobre el escándalo de $LIBRA

Consultado sobre la controversia en torno a la criptomoneda $LIBRA, Milei calificó la cobertura de The New York Times como "chimentos de peluquería". El medio estadounidense había revelado un supuesto esquema de coimas para acceder a su círculo cercano, además de la existencia de un audio en el que uno de los promotores de $LIBRA aseguraba tener influencia sobre el mandatario.

Embed @JMilei: “Parecen un conjunto de chimentos de peluquería” y “voy a ir contra los periodistas que han mentido”



Milei afirmó que en su momento apoyó el proyecto porque apuntaba a financiar pymes, pero que eliminó su tuit promocional cuando surgieron sospechas. "T odos los que entraron ahí, entraron voluntariamente. Nadie les puso una pistola en la cabeza", aseveró.

También rechazó las acusaciones contra los organizadores de la cripto y calificó a The New York Times como un medio "muy anti-Trump".

Respuesta a Cristina Kirchner

El Presidente respondió a las críticas de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien lo había calificado como "estafador serial". En su descargo, la acusó de estar "dos veces condenada" y la responsabilizó de múltiples escándalos de corrupción, incluyendo la causa Vialidad y la administración de fondos de Santa Cruz. " Si hay alguien que ha estafado en la Argentina ha sido la política, y en especial los Kirchner", sentenció.

Embed @JMilei: “La que está dos veces condenada es ella”, “si alguien ha estafado en la Argentina fueron los Kirchner”



El presidente le respondió a Cristina Fernández y pidió recordar ‘quienes eran los que participaron del golpe de Estado a De la Rúa’



La ausencia de opositores en el Congreso y palos para Victoria Villarruel

Milei también hizo referencia a la Asamblea Legislativa del sábado pasado, donde se mostró cómodo con la ausencia de legisladores opositores. "Quizás es un anticipo de la Argentina que viene, donde no hay zurdos resentidos y cucarachas kukas", expresó.

image.png Javier Milei brindó un discurso en el Congreso casi sin dirigentes opositores

Por otro lado, criticó a su vicepresidenta, Victoria Villarruel, por haber dado por terminada la sesión antes de que él pudiera cerrar su discurso con su habitual frase "Viva la libertad, carajo". "Se ve que no mira mis discursos, porque todos terminan igual", comentó.

En cuanto a la mala relación con la presidenta del Senado, resaltó que no afecta a los resultados de gestión. Lo comparó con el vínculo entre Juan Román Riquelme y Martín Palermo en el Boca de principios de siglo.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: " ó ó . Milei, en entrevista con Luis Majul, no escapó a polémica alguna y (entre muchas otras temáticas) se refirió a su relación con Villarruel. El presidente comparó su química profesional con su vice, con la relación que tenían Martín Palermo y Juan Román Riquelme en Boca Juniors. El mandatario confirmó que, a pesar de no llevarse bien, son una dupla funcional. ¿Qué te parece esta declaración? #viral #Milei #Villarruel #Majul #entrevista #Argentina #reels #fyp" View this post on Instagram A post shared by Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

En cuanto a la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, Milei negó haber pedido su intervención federal, aunque responsabilizó al gobernador Axel Kicillof por la crisis de seguridad. "Está claro que la provincia es un baño de sangre", afirmó y sostuvo que Kicillof "es parte del problema, no de la solución".

Embed @JMilei: “Está claro que se convirtió en un baño de sangre” y “Kicillof es parte del problema”, por lo que “no se puede trabajar con él”



Cambio de postura argentina sobre Ucrania

El Presidente desmintió que Argentina haya modificado su postura sobre la guerra en Ucrania, luego de que el país se abstuviera de votar en la ONU una resolución para exigir el retiro de tropas rusas. "Es falso que hubo un cambio de postura. Siempre dije que mi política iba a estar alineada con EE.UU. e Israel", aclaró.

Asimismo, destacó que la posición de Donald Trump es "pacifista" y afirmó: "Me preocupa fuertemente el pueblo ucraniano. Ojalá haya paz y se termine la muerte".

Negociaciones con el FMI

En relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Milei confirmó que el nuevo programa será enviado al Congreso y que, en caso de ser aprobado, se desembolsarán los fondos acordados.

Sin embargo, admitió que desconoce en qué mes ocurrirá. "Estamos negociando un nuevo préstamo que ingresará al Tesoro. A diferencia de los gobiernos anteriores, no lo usaremos para gasto corriente, sino para cancelar deuda con el Banco Central", explicó.

(Con información de La Nación y LN+)